La Municipalidad de General Pueyrredon puso en marcha una nueva modalidad de inscripción al Registro de Cuidadores Domiciliarios, que desde ahora se realizará exclusivamente a través de la plataforma MDQ Digital. La iniciativa apunta a simplificar los trámites y mejorar el acceso de los vecinos a personas capacitadas para brindar cuidados en el hogar.

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El sistema responde a lo establecido en la Ordenanza 23.476 y sus modificatorias, que contemplan la actualización permanente del registro de cuidadores certificados. Con esta herramienta, los interesados podrán completar su inscripción de manera virtual, realizar el seguimiento de la solicitud y descargar su certificado oficial una vez que sea aprobada.

Para iniciar el trámite, deberán ingresar a mdqdigital.mardelplata.gob.ar, validar su identidad y seleccionar la opción "Cuidadores Domiciliarios". Allí podrán consultar los requisitos, completar sus datos personales, leer la declaración jurada y adjuntar la documentación obligatoria.

Una vez enviada la solicitud, el sistema permitirá descargar un comprobante y consultar el estado del trámite, sin necesidad de realizar gestiones presenciales.

Además, quienes obtengan la certificación podrán publicar y actualizar su disponibilidad en el Registro Público de Cuidadores Domiciliarios, lo que facilitará el contacto con las familias que buscan asistencia según sus necesidades.

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Desde la Secretaría de Desarrollo Social destacaron que la nueva plataforma permitirá mantener actualizada la información de los cuidadores y ofrecer una herramienta más accesible tanto para los trabajadores como para los vecinos que requieren estos servicios.