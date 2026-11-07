Una propuesta de la Dirección de Empleo de la Municipalidad de General Pueyrredon fue seleccionada entre los 10 proyectos finalistas de los Premios Impacto 2026, un reconocimiento nacional que distingue iniciativas innovadoras vinculadas con la gestión de personas y el desarrollo de oportunidades laborales.

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La iniciativa marplatense se centra en la organización de cursos gratuitos de capacitación laboral, desarrollados mediante acuerdos con empresas, cámaras empresariales e instituciones de la ciudad. El objetivo es brindar herramientas concretas a quienes buscan conseguir trabajo o mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.

El reconocimiento es impulsado por la Asociación de Recursos Humanos de Argentina (ADRHA) y BENCH CLUB, que convocaron a organizaciones públicas, privadas, educativas y del tercer sector a presentar proyectos implementados desde 2024 que hayan generado resultados positivos.

En el caso de Mar del Plata, el programa se caracteriza por vincular la formación profesional con las necesidades del sector productivo local, mediante capacitaciones orientadas a perfiles técnicos, oficios, actividades comerciales y servicios.

A través de esta articulación entre el sector público y privado, se busca que los vecinos puedan acceder a conocimientos específicos y desarrollar habilidades que respondan a las demandas actuales de las empresas.

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La directora de Empleo y Formación para el Trabajo, Selena Marinelli, destacó la importancia de haber alcanzado esta instancia y valoró el trabajo realizado por los equipos municipales junto a las instituciones participantes.

"Este reconocimiento de ADRHA y BENCH CLUB pone en valor el trabajo de un gran equipo que todos los días busca mejorar la empleabilidad de los vecinos", expresó.

Además, remarcó que la capacitación debe estar relacionada directamente con las oportunidades laborales existentes. "Creemos firmemente que la formación tiene que estar conectada con lo que el sector productivo necesita, y eso solo se logra escuchando y trabajando codo a codo con las empresas de la ciudad", sostuvo.

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En ese sentido, Marinelli consideró que integrar la lista de los diez finalistas a nivel nacional representa un impulso para continuar desarrollando estas políticas de formación y empleo.

La definición de los tres proyectos ganadores tendrá lugar el próximo jueves 19 de noviembre, a las 18.30, durante una ceremonia que se realizará en Hit Polo, ubicado en Dorrego 3550, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esta manera, Mar del Plata competirá por una distinción nacional con una propuesta que busca fortalecer la empleabilidad, ampliar el acceso a capacitaciones gratuitas y acercar a los vecinos nuevas oportunidades de desarrollo profesional.