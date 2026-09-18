El espacio ciudadano Mar del Plata Ciudad de Todos presentó formalmente este jueves en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el Marco Regulatorio para Consultas Vecinales Vinculantes. La propuesta busca implementar un mecanismo de democracia directa para que la ciudadanía decida de manera obligatoria sobre las transformaciones de sus barrios.

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Esta iniciativa es el primer jalón de una agenda integral orientada a modernizar la gestión pública local bajo cuatro pilares: participación, transparencia, identidad y planificación estratégica.

La presentación estuvo a cargo de Magalí Marazzo, César Ventimiglia, Gustavo Huici y Ana Colombato, en representación de la Asociación Argentina de Gestores Culturales (AAGeCU), la Asociación Civil Mirada Ciudadana, la Fundación Surfrider Argentina, y la Fundación Gemma Futuro. Todos ellos estuvieron acompañados por Marita Ontañón de Marplatenses Defensores del Patrimonio A+U, Mabel Zecca de la Red de Cultura para el Desarrollo y María Guillermina Aumedes del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.

En caso de aprobarse, los vecinos podrán votar por "SÍ" o “NO” ante proyectos urbanísticos, de infraestructura o modificaciones ambientales de magnitud en sus zonas, y el resultado será vinculante para el Municipio. La consulta podrá convocarse con el aval del 2,5% del padrón electoral del sector afectado y se excluyen temas de tasas municipales o presupuestos generales.

"Queremos que los vecinos dejen de ser espectadores de las decisiones que cambian sus barrios. Necesitamos una Mar del Plata planificada donde la voz comunitaria esté institucionalizada", señalaron los referentes respecto de la propuesta presentada.

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Luego de la entrega, los voceros adelantaron que gestionarán en los próximos días reuniones con todos los bloques políticos del Concejo Deliberante para fundamentar el proyecto, responder dudas técnicas y dar mayores precisiones a los concejales de cara al debate en comisiones.

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