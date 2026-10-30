Mar del Plata tendrá este sábado 31 de octubre una nueva celebración de Halloween con actividades temáticas en distintos espacios culturales y un cierre musical y gastronómico en la calle Olavarría. La programación comenzará a las 17 y combinará experiencias inmersivas, espectáculos y propuestas recreativas para disfrutar durante la tarde y la noche.

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La iniciativa incluirá actividades en Villa Victoria, Villa Mitre, el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia y la Biblioteca Leopoldo Marechal. Mientras que la mayoría de las propuestas serán gratuitas, la actividad organizada en la biblioteca tendrá entrada paga.

A partir de las 20, la celebración continuará con una nueva edición del Festival Yeca en la calle Olavarría, entre Rawson y San Lorenzo. Allí habrá un corredor gastronómico, una feria de emprendedores, espectáculos musicales y distintas actividades recreativas.

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Entre las 17 y las 23, los espacios culturales de la ciudad ofrecerán propuestas inspiradas en personajes y escenarios característicos de Halloween. En Villa Victoria, el parque se transformará en un cementerio encantado con la temática Brujas. La propuesta incluirá espectáculos musicales, espacios para fotografías, recorridos y música para bailar.

Villa Mitre tendrá una ambientación de fantasmas e historias misteriosas, con la participación de DJs juveniles de Factory. En tanto, el Museo Castagnino presentará Mansión Zombie, una experiencia inmersiva en la que los visitantes podrán recorrer una mansión de terror con monstruos y personajes ocultos entre las obras.

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El Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia propondrá Animales Reanimados, con experimentos y criaturas que escapan de los laboratorios. La actividad también contará con el recorrido Semáforo del Miedo, que ofrecerá tres niveles de intensidad para que cada visitante elija cómo vivir la experiencia.

Por su parte, la Biblioteca Leopoldo Marechal organizará Escuela Mágica y Hechicera, una propuesta que permitirá a los participantes convertirse en aprendices de magia, atravesar un túnel del miedo y descubrir los secretos de una escuela encantada. La jornada incluirá un espectáculo de Yasomago, con trucos e ilusionismo, esta actividad será arancelada.

El cierre de la celebración tendrá lugar entre las 20 y las 23 en la calle Olavarría, desde Rawson hasta San Lorenzo. El Festival Yeca reunirá gastronomía, emprendimientos locales, una murga, la Guardia del Mar, un pelotero, el Club Vespa, personajes y estatuas vivas.

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La propuesta también contará con tres sectores musicales con artistas y bandas en vivo. En el tramo de Olavarría entre San Lorenzo y Avellaneda, la programación comenzará a las 20.30 con Paguen el Monotributo. A las 21.40 se presentará La Banda de Wally y, a las 22.15 habrá un DJ set.

En Olavarría, entre Alvarado y Castelli, Helter Skelter actuará a las 20, seguido por Río Trío Covers a las 21.30. El cierre estará a cargo del DJ set de Esposito Brothers, previsto para las 22.15.

Por último, en el sector comprendido entre Rawson y Garay, Pablo Rabinovich se presentará a las 20.15, Kanoa lo hará a las 21.15 y Walter Martins estará a cargo del cierre musical desde las 22.15.

De esta manera, Mar del Plata combinará las celebraciones tradicionales de Halloween con una propuesta cultural y recreativa que se extenderá durante toda la tarde y la noche, con actividades para distintos públicos y un festival al aire libre en uno de los corredores gastronómicos de la ciudad.