En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Mar del Plata será escenario de una jornada especial que reunirá actividades culturales, expresiones artísticas y espacios de encuentro destinados a promover la inclusión y la participación de toda la comunidad.

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La celebración se llevará a cabo el jueves 3 de diciembre, de 10 a 16, en Plaza San Martín, frente a la Catedral, con una programación pensada para disfrutar en familia y compartir una experiencia de integración.

Durante el evento se desarrollará una feria con la participación de más de 20 instituciones vinculadas a la discapacidad, que formarán parte de una propuesta destinada a visibilizar su trabajo y fortalecer los espacios de encuentro.

Además, más de 10 artistas subirán al escenario para ofrecer diferentes presentaciones durante la jornada, en una celebración que tendrá al arte y la inclusión como protagonistas.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se conmemora cada 3 de diciembre con el objetivo de promover sus derechos, el bienestar y la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad.

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La actividad será abierta a toda la comunidad, con una invitación especial a las familias marplatenses para compartir una jornada de encuentro, diversidad e inclusión en uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad.