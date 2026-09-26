La actividad se realizará el martes 29 de septiembre a las 17.30 en la sede de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), ubicada en Luro 3030. La jornada es organizada junto con la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado y la Dirección de Comercio e Industria.

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Bajo el título “¿Cómo proteger tu empresa y tus bienes?”, la capacitación estará a cargo de una abogada especializada y se centrará en siete errores frecuentes que pueden generar problemas dentro de una empresa familiar.

Entre los temas que se abordarán aparecen la falta de planificación, la donación de bienes sin una estrategia previa, la ausencia de roles definidos dentro del negocio y el desconocimiento de herramientas legales que pueden ayudar a evitar conflictos.

También se explicará cómo una mala organización o la falta de comunicación entre los integrantes de una familia puede derivar en disputas, procesos judiciales y pérdidas económicas.

Durante el encuentro se presentarán distintas alternativas jurídicas y de gestión, como testamentos, fideicomisos y protocolos familiares, pensadas para ordenar la sucesión, preservar el patrimonio y facilitar la continuidad de los negocios.

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Las personas interesadas en participar pueden inscribirse previamente a través del formulario habilitado por la organización.