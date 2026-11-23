Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense propone modificar el artículo 3° de la Ley 14.486, que regula los beneficios destinados a familiares de ex soldados conscriptos combatientes y civiles fallecidos. La iniciativa busca ampliar el universo de derechohabientes e incorporar a los hermanos de quienes murieron durante la Guerra de Malvinas, sin límite de edad, bajo determinadas condiciones.

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La propuesta establece que, cuando se trate de ex soldados conscriptos combatientes o civiles fallecidos, sus derechohabientes e hijos podrán percibir el 100% del beneficio del causante, sin restricciones de edad para estos últimos.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa contempla una modificación para los casos de los caídos durante el conflicto bélico desarrollado entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. En esas situaciones, cuando fallezcan los padres que actualmente tienen derecho a percibir la pensión, los hermanos del ex combatiente también podrán convertirse en beneficiarios, sin límite de edad.

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El proyecto establece que el monto deberá dividirse en partes iguales entre los hermanos, de acuerdo con la cantidad de beneficiarios. Además, contempla que podrán acceder al derecho incluso cuando los padres hayan fallecido antes de la promulgación de la nueva ley. En esos casos, el beneficio se otorgará a partir de la presentación de la solicitud correspondiente.

Por otra parte, la iniciativa establece un esquema de distribución para los casos en los que existan cónyuges o convivientes e hijos del causante. En esas circunstancias, el 50% del beneficio corresponderá al cónyuge o conviviente, mientras que el 50% restante se distribuirá entre los hijos en partes iguales, de manera proporcional a la cantidad de descendientes.

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De esta manera, el proyecto busca ampliar el alcance de la legislación bonaerense y establecer nuevas condiciones para la continuidad de las pensiones destinadas a los familiares de excombatientes y civiles fallecidos.

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