Los Supertendedores se preparan para celebrar sus 25 años de trayectoria con una nueva edición de su tradicional fiesta solidaria. El encuentro se realizará el sábado 17 de octubre, desde las 22.30, en La Normandina, Playa Grande, y marcará la 23ª edición de una propuesta que combina música y entretenimiento con ayuda comunitaria.

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La celebración volverá a poner en primer plano el trabajo de una organización integrada por voluntarios que impulsa y acompaña numerosos programas solidarios en el Partido de General Pueyrredon. La entidad define como su misión ser “impulsores y canalizadores del cambio en la población más necesitada” del distrito, a partir de la ayuda y gestión destinada a diferentes iniciativas comunitarias.

Durante 2025, Los Supertendedores mantuvieron una gestión continua destinada a programas como Fonbec, Estufas Solidarias, CONIN Mar del Plata y distintos comedores barriales, entre ellos El Sueño del Pibe, Esperanza Mía, Brazos Abiertos, Ángel Sofía, Merendero Ayelén, Amanecer, Los Peques y el Centro CONIN MDP.

Según el reporte sustentable de la organización, durante ese año se destinaron $19.495.000 a Fonbec, $4.400.000 a Estufas Solidarias y $5.594.000 a CONIN MDP. A estas acciones se sumaron aportes para cajas navideñas, Fundación Vida sin Violencia y Hogar Scarpatti. En total, la inversión social informada correspondiente a 2025 alcanzó los $31.786.000.

Para esta nueva edición, la música estará a cargo del reconocido DJ Alejandro Pont Lezica, quien recorrerá diferentes épocas y estilos, desde los clásicos de los años '80 hasta los hits actuales. Además, habrá un show en vivo de Los Eternos y distintas sorpresas durante la noche. La celebración fue declarada de interés turístico municipal.

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La entrada tendrá un valor de $20.000 y todo lo recaudado será destinado a beneficio de Los Supertendedores, con especial foco en el sostenimiento de FONBEC, su programa de becas educativas que acompaña a niños y jóvenes para que puedan continuar y sostener sus trayectorias educativas.

Los tickets podrán adquirirse de manera online a través de la plataforma habilitada por la organización y también presencialmente en las sucursales de La Fonte D'Oro de Yrigoyen, Güemes, Alem, Constitución, Paso y San Luis.

De esta manera, la tradicional fiesta volverá a reunir a quienes acompañan las iniciativas de Los Supertendedores, en el marco de sus 25 años de trayectoria, con el objetivo de renovar el compromiso con una tarea que combina solidaridad, voluntariado y asistencia a sectores vulnerables de Mar del Plata y General Pueyrredon.

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