El acceso a las leches medicamentosas continúa generando dificultades para numerosas familias argentinas. Durante los primeros nueve meses de 2026, la asociación Leches Medicamentosas recibió y gestionó 1.185 reclamos administrativos y judiciales, un 76% más que en el mismo período de 2025, según informó la organización.

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El incremento se registra cuando se cumplen diez años de la sanción de la Ley Nacional 27.305, que establece la cobertura integral de estas fórmulas especiales. Desde la entidad advierten que persisten obstáculos que afectan la continuidad de los tratamientos indicados por los profesionales.

Entre los problemas más frecuentes aparecen las negativas de autorización, las demoras en las entregas, la provisión de menos unidades que las recetadas y los pedidos reiterados de documentación.

Estas fórmulas se utilizan en pacientes que necesitan alimentación especializada por distintas condiciones clínicas, como la alergia a la proteína de la leche de vaca o situaciones asociadas con la prematurez, siempre bajo evaluación y prescripción médica.

Cuestionan las restricciones administrativas

El abogado y fundador de la asociación, Leandro Desplats, sostuvo que todavía deben intervenir para que se reconozca la cobertura del 100%. Según explicó, la cantidad de unidades y la duración del tratamiento deben responder a la indicación del médico tratante, sin restricciones administrativas arbitrarias.

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La organización también señaló que más de la mitad de las provincias no adhirieron formalmente a la normativa, una situación que, según su evaluación, suma dificultades para acceder a las prestaciones.

Por otra parte, un relevamiento nacional de IPSOS citado por la entidad indicó que tres de cada diez pacientes no reciben cobertura integral.

Desplats remarcó que estas fórmulas forman parte de un tratamiento y no constituyen una elección alimentaria de las familias. Además, advirtió que las interrupciones o entregas insuficientes pueden afectar la alimentación de los pacientes y generar angustia en sus hogares.

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Una campaña para exigir el cumplimiento

Con motivo del décimo aniversario de la ley, la asociación lanzó una campaña de concientización con la propuesta de mantener encendidas las velas de una torta hasta que se garantice su cumplimiento.

La iniciativa busca visibilizar a quienes todavía deben realizar gestiones administrativas o acudir a la Justicia para obtener las fórmulas prescriptas. Desde la entidad reclamaron que el acceso oportuno a estos tratamientos deje de depender de la capacidad de cada familia para sostener un reclamo.