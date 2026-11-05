Los Organismos Artísticos Municipales de Mar del Plata desarrollarán durante noviembre una programación especial con distintas propuestas musicales en escenarios tradicionales de la ciudad. La agenda contempla presentaciones de la Banda Sinfónica Municipal, la Orquesta Sinfónica Municipal y la Orquesta Municipal de Tango.

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Uno de los espacios elegidos será la Iglesia Catedral de los Santos Pedro y Cecilia, donde el domingo 1 de noviembre se realizó un concierto del Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal y el Coral Carmina. La presentación contó con la participación de cuatro solistas y tuvo como objetivo colaborar con la restauración del templo.

Por su parte, el Teatro Municipal Colón, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665, también formará parte de la programación. Entre las presentaciones previstas se encuentra la actuación de la Orquesta Sinfónica Municipal, el sábado 21 de noviembre a las 20, bajo la dirección del maestro Guillermo Becerra.

La agenda continuará el domingo 22 con el concierto por el Día de la Música, denominado "Una historia cantada", previsto para las 20.30.

Además, el sábado 28 de noviembre a las 20 será el turno de la Orquesta Municipal de Tango, dirigida por el maestro Julio Dávila, que volverá a ofrecer una propuesta dedicada a la música ciudadana.

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En cuanto al valor de las entradas, los conciertos de la Orquesta Sinfónica Municipal y la Orquesta Municipal de Tango en el Teatro Colón tendrán un costo general de $7.000, mientras que jubilados, residentes y estudiantes podrán acceder a una tarifa reducida de $5.000. Para otras propuestas de la programación, los precios variarán según el espectáculo, con valores que van desde los $10.000 hasta los $20.000 para la entrada general.

Las actividades forman parte de la programación cultural impulsada por el Municipio, que busca acercar las distintas expresiones musicales a los vecinos y ofrecer alternativas artísticas en espacios representativos de Mar del Plata.

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