Los docentes universitarios realizarán un nuevo paro de 72 horas entre el miércoles y el viernes de esta semana, en reclamo por una recomposición salarial y por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la medida afectará el dictado de clases en distintas universidades públicas y en colegios dependientes de esas instituciones.

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La protesta fue convocada luego de un nuevo fracaso en las negociaciones salariales entre el Gobierno nacional y los gremios docentes. Entre las organizaciones que participarán se encuentran Conadu y Conadu Histórica, que mantienen el reclamo por una actualización de los salarios y por el cumplimiento de lo establecido en la ley de financiamiento.

Con esta nueva medida de fuerza, los gremios estiman que durante 2026 se perderán alrededor de 35 días de clases debido a los distintos paros realizados a lo largo del año. La situación afecta tanto a las facultades como a los colegios preuniversitarios y genera dificultades para completar los contenidos previstos en los calendarios académicos. Uno de los principales puntos de la protesta es la recomposición de los salarios docentes y no docentes, desde los gremios sostienen que el Gobierno debe aplicar el aumento previsto por la Ley de Financiamiento Universitario, que implica una recomposición del 33,4%.

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El reclamo se produce después de que el Gobierno ofreciera un aumento del 3% en septiembre y otro 3% en octubre, propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales, la oferta había sido presentada nuevamente en la última reunión paritaria, sin modificaciones respecto de la propuesta anterior.

El conflicto también tiene un componente judicial, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick intimó al Gobierno a cumplir en un plazo de cinco días con una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución ordena aplicar los artículos referidos a la recomposición salarial de docentes y no docentes y a las becas estudiantiles.

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La nueva medida de fuerza forma parte de un plan de lucha que también contempla una Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre. Según Conadu, durante los días previos al paro se realizarán distintas actividades para visibilizar el reclamo y el conflicto por el financiamiento de las universidades. El sector universitario atraviesa así una disputa que combina las negociaciones salariales, el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso y una resolución judicial que ordenó al Gobierno avanzar con determinados puntos de la normativa.

El reclamo también está relacionado con el proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno asignó $7,3 billones para las universidades públicas, mientras que los rectores de las 60 universidades nacionales estimaron que necesitan alrededor de $11 billones para afrontar salarios, infraestructura, investigación, becas, hospitales y otros gastos.

De acuerdo con las autoridades universitarias, cerca del 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y no docentes. La diferencia entre los fondos previstos y los reclamados forma parte de la discusión que se mantiene entre las universidades, los gremios y el Gobierno nacional. Mientras continúan las negociaciones y el conflicto judicial, los docentes avanzarán con el nuevo paro de tres días, que afectará las actividades académicas entre el miércoles y el viernes en distintas instituciones universitarias del país.

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