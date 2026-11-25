Este jueves, desde las 20:00, llega una nueva edición del Festival Yeca a la calle Córdoba, entre Alvarado y San Lorenzo. Con entrada libre y gratuita, la propuesta busca potenciar el movimiento comercial y gastronómico y ofrecer una alternativa cultural y recreativa para vecinos de Mar del Plata.

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La programación de espectáculos en vivo reunirá a Panal Raggae, Costumbres Argentinas, La Marvel y la participación de una murga, con el escenario principal montado en la esquina de Córdoba y Alvarado.

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A la oferta artística se sumarán actividades recreativas, una feria de emprendedores y un espacio con inflables para los más chicos.

Durante la jornada, los locales adheridos ofrecerán promociones en gastronomía y comercios, con alternativas para consumir en el salón, al paso o para llevar, en una nueva cita pensada para disfrutar de los sabores y la cultura local.

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