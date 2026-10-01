La Municipalidad de General Pueyrredon recuerda que la gestión de turnos para la Licencia de Conducir se realiza de manera integral a través de la plataforma web MDQ Digital (mdqdigital.mardelplata.gob.ar), con el objetivo de implementar un procedimiento más simple, rápido y seguro.

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Para poder utilizar el sistema, los usuarios deben iniciar sesión con su cuenta de MDQ Digital y el proceso constará de tres simples pasos: en primer lugar, el ingreso a la plataforma; en segundo lugar, la validación de la identidad del solicitante mediante las credenciales de Mi Argentina o ARCA; y finalmente, la selección del tipo de trámite, sede, fecha y hora disponible.

Es importante destacar que los turnos son personales. Además, exigen validar la identidad del titular y los usuarios deberán descargar el comprobante del turno una vez finalizado el trámite en la plataforma MDQ Digital.

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Entre las principales funcionalidades que ofrece la nueva modalidad digital se destacan la recepción inmediata de la confirmación del turno vía correo electrónico, la emisión de recordatorios previos a la fecha asignada, y la posibilidad de cancelar o reprogramar la cita de forma sencilla. Asimismo, la plataforma permite acceder de manera centralizada a toda la información sobre el estado del trámite y visualizar la licencia digital desde cualquier dispositivo.

En caso de ya contar con un turno con el sistema anterior, no se necesita sacar uno nuevo ya que el turno continúa con su validez original y se podrá realizar el trámite normalmente. En estos casos, se enviará una notificación al correo electrónico registrado al momento de solicitar el turno para convertirse en usuarios de la plataforma digital.

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En caso de tener que reprogramar el turno, se debe cancelar el ya obtenido, y se tendrá un plazo de hasta 24 horas antes del horario del turno para cancelarlo y no tener inconvenientes ni demoras en la obtención de un nuevo turno.

Para más información acerca de este nuevo sistema de turnos para licencias de conducir, ingresar en www.mardelplata.gob.ar/movilidadurbana/licenciasdeconducir

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