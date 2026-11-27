El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata dio a conocer este viernes el veredicto en una extensa investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En el marco de la causa, 15 acusados recibieron la pena de prisión perpetua, mientras que otros imputados fueron absueltos por determinados hechos al no haberse acreditado su responsabilidad o por falta de acusación fiscal.

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El fallo fue firmado por los jueces Nicolás Toselli, Roberto Fernández-Domínguez y Enrique Méndez Signori, con la intervención de la secretaria Lucrecia Tortosa. La investigación reunió numerosos episodios de privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos, homicidios calificados, allanamientos ilegales y delitos contra la integridad sexual, vinculados con el funcionamiento del aparato represivo desplegado en la región durante el terrorismo de Estado.

Antes de comunicar la parte resolutiva, el tribunal hizo referencia a la dimensión y complejidad del proceso, tanto por la cantidad de hechos analizados como por las distintas estructuras militares y de inteligencia involucradas. En ese sentido, destacó que la investigación comprendió actuaciones de integrantes de la Subzona Militar 15, el Centro de Operaciones de Inteligencia y las áreas militares 151 y 152, además de sectores de la Armada y otras fuerzas que participaron del esquema represivo.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la declaración de que los hechos investigados constituyen delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, son imprescriptibles. Por ese motivo, los magistrados rechazaron los planteos de las defensas que buscaban extinguir la acción penal por prescripción, así como otros cuestionamientos procesales presentados durante el debate.

Entre los condenados a prisión perpetua se encuentran Jorge Luis Tocarino, Rubén Miguel Hernández, Carlos Alberto Suárez, Carlos Víctor Miranes, Raúl César Pagano, Alfredo Raúl Huerta, Luis Héctor Bonanni, Daniel Eduardo Robelo, Julio César Fulgencio Falque, Carlos María Robio, Héctor Raúl Escurra, Ernesto Dáviz, Ramón Eduardo Viñones y Osvaldo Gaspar Siepe, entre otros. Las condenas incluyeron, según las responsabilidades atribuidas a cada acusado, delitos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos y homicidios calificados.

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El tribunal también analizó la responsabilidad de los imputados en hechos que tuvieron como víctimas a numerosas personas perseguidas por razones políticas. En distintos tramos de la sentencia se consideraron secuestros, permanencias ilegales en cautiverio, torturas y asesinatos, además de delitos sexuales agravados. La resolución individualizó las responsabilidades penales de acuerdo con los hechos que pudieron acreditarse durante el debate y las pruebas incorporadas al expediente.

Sin embargo, el fallo no implicó condenas por la totalidad de los episodios atribuidos a cada acusado. En varios casos, los jueces dispusieron absoluciones parciales porque no había mediado acusación fiscal o porque las pruebas producidas no alcanzaron para acreditar la responsabilidad penal. También se rechazaron distintos planteos de las defensas y se resolvieron situaciones particulares vinculadas con determinados hechos investigados.

La sentencia fue el resultado de un debate en el que participaron el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Santiago Giravide y las auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Romina Trinidad Cavallo. También intervinieron Abuelas de Plaza de Mayo, como parte querellante, y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, junto con las defensas oficiales y particulares de los imputados.

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Además, los magistrados hicieron lugar a pedidos de extracción de copias y testimonios formulados por la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, con remisión al juzgado correspondiente. También dispusieron que, una vez que la sentencia quede firme, se remitan copias certificadas a las autoridades nacionales de Seguridad y Defensa para los fines correspondientes.

Por último, el tribunal estableció el 26 de febrero de 2027 como fecha para dar a conocer los fundamentos completos del fallo, en los que se desarrollarán los argumentos jurídicos y la valoración de las pruebas que llevaron a cada una de las decisiones. De esta manera, concluyó una nueva instancia judicial de relevancia en el proceso de juzgamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura en Mar del Plata y la región.