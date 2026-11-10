El papa León XIV continúa con su agenda en medio de su visita al país. La misma incluye un viaje a la provincia de Córdoba, una celebración religiosa multitudinaria y encuentros con distintos sectores de la Iglesia.

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La jornada comenzó a las 7:30, cuando el Santo Padre partió en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires rumbo a Córdoba. Está previsto que arribe al aeropuerto internacional de esa provincia a las 9:00.

Una hora más tarde, a las 10:00, encabezará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, donde pronunciará la homilía ante los fieles que se acerquen a participar de la celebración.

Por la tarde, a las 15:15, León XIV mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Durante la reunión, el Pontífice brindará un discurso dirigido a los representantes de la comunidad eclesiástica.

Luego, a las 16:55, partirá nuevamente en avión hacia Buenos Aires y llegará a Aeroparque Jorge Newbery a las 18:10.

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La última actividad del día tendrá lugar a las 20:15, cuando el Papa participe de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. Allí ofrecerá un discurso en el marco de uno de los encuentros centrales de su visita al país.

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