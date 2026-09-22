El conflicto por el cierre de los hoteles Antártida Argentina y Tierra del Fuego sumó una nueva advertencia de Diego Lencinas, referente de la CTA, quien cuestionó el rumbo que tomó IOSFA y puso el foco en las consecuencias que las decisiones de la obra social pueden tener sobre sus afiliados.

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Lencinas señaló que el nuevo organigrama presentado la semana pasada no contempla los hoteles, los centros recreativos ni las farmacias propias de IOSFA. “Que se desprende no solamente de los hoteles, sino también de aquellas farmacias que son propiedad de la obra social y se quedarían únicamente con farmacias conveniadas”, explicó.

Para el dirigente, la situación trasciende el conflicto laboral. “La gravedad no solamente afecta a las y los trabajadores que se desempeñan en estos centros, sino también que golpea fuertemente a todos los afiliados de la obra social”, sostuvo.

En ese sentido, Lencinas aseguró que las farmacias conveniadas llevan más de una semana con el suministro de medicamentos interrumpido a los afiliados debido a la falta de pago de IOSFA. “Quieren cerrar la única farmacia en la ciudad y en la región que resuelve y entrega la medicación a todos los afiliados para que continúen con distintos tipos de tratamientos”, afirmó.

El referente de la CTA también cuestionó el impacto que la decisión tiene sobre la actividad de los hoteles. Según explicó, los establecimientos tenían previsto un importante volumen de trabajo para octubre y noviembre, con eventos y actividades que ya habían contratado sus servicios.

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“Por orden de la presidencia de la obra social debieron devolver todas las señas”, señaló Lencinas, quien agregó que los hoteles “se encuentran impedidos de realizar actividad comercial a partir del 1 de octubre y absolutamente nadie da respuesta de qué es lo que va a pasar con los trabajadores”.

Ante este escenario, ATE prepara una movilización para el jueves 24 frente a la sede central de IOSFA en Capital Federal. El reclamo apuntará a la continuidad laboral, pero también a impedir el cierre de los establecimientos propios de la obra social: “Ya sean hoteles, centros recreativos o farmacias”, remarcó Lencinas.

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