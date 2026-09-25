A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de la Libertad Avanza instó al gobierno de Axel Kicillof que realice un estudio integral de la seguridad vial en la Ruta Provincial Nº88, en el tramo comprendido entre los kilómetros 7,5 y 9,5, a fin de evaluar las condiciones actuales de circulación, accesibilidad, visibilidad y ordenamiento de los distintos accesos e intersecciones existentes en el sector.

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En el marco de dicha evaluación, se solicita que se preste especial atención al ingreso y egreso al Camino San Francisco de Asis, el acceso al barrio Colinalegre, el ingreso y egreso de la planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el acceso al Parque Industrial General Savio.

En la iniciativa, además se solicita que “la Dirección de Vialidad Provincial determine, conforme a los estudios técnicos que correspondan, las medidas de seguridad vial que resulten necesarias, pudiendo contemplar la instalación o adecuación de señalización, demarcación horizontal, regulación de accesos y cruces, medidas para la reducción y/o control de velocidad, mejoras en la visibilidad y toda otra intervención que contribuya a prevenir siniestros viales”.

Por último, se reclama que “se evalúe la necesidad de establecer medidas de intervención prioritaria o provisoria en aquellos sectores que, como consecuencia de los estudios técnicos o de los antecedentes de siniestralidad existentes, presenten mayores condiciones de riesgo mientras se proyectan o ejecutan soluciones definitivas”.

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En el expediente, al cual El Marplatense tuvo acceso, la bancada libertaria se hizo eco de “los reiterados siniestros viales registrados en la Ruta Provincial Nº88, particularmente en el tramo comprendido aproximadamente entre los kilómetros 7,5 y 9,5, y la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad vial en los distintos accesos y sectores de circulación existentes en dicho corredor”.

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En ese contexto, se explicó que “la Ruta Provincial Nº88 constituye una vía de comunicación estratégica para el Partido de General Pueyrredon, conectando las ciudades de Mar del Plata y Batán y concentrando un importante flujo de vehículos particulares, motocicletas, transporte de cargas y vehículos vinculados a actividades industriales, comerciales y productivas de gran porte”.

“La importancia de dicha arteria se encuentra directamente relacionada con la actividad económica y productiva del Partido de General Pueyrredon, en tanto permite el acceso a sectores industriales y logísticos y constituye una conexión fundamental con distintos puntos del sudeste de la Provincia de Buenos Aires. En el tramo comprendido entre los kilómetros 7,5 y 9,5 aproximadamente se encuentran distintos puntos de acceso y circulación que requieren especial atención en materia de seguridad vial, entre ellos el ingreso al Camino San Francisco de Asís, el acceso al barrio Colinalegre, la planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el acceso al Parque Industrial General Savio”, se detalló.

A su vez, se añadió que “la planta de Verificación Técnica Vehicular se encuentra emplazada sobre el kilómetro 9,5 de la Ruta Provincial N°88, generando un movimiento permanente de vehículos que ingresan y egresan del establecimiento y deben realizar maniobras de acceso e incorporación a la traza provincial; que frente a la entrada y salida de la planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) se encuentra la entrada y salida del barrio Colinalegre, teniendo así más circulación de vehículos con una baja velocidad en plena Ruta 88”.

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A continuación, los ediles de la Libertad Avanza manifestaron que “se trata de una zona de curva y encandilamiento en distintas horas del día. El acceso al barrio se encuentra en un sector de la ruta donde la visibilidad a veces se ve reducida y los autos que circulan en sentido Mar del Plata - Batán no llegan a frenar a tiempo por el exceso de velocidad. Dichos sectores generan movimientos permanentes de ingreso y egreso de vehículos hacia y desde la Ruta Provincial Nº88, produciendo maniobras de incorporación, cruce y reducción de velocidad que requieren condiciones adecuadas de señalización, visibilidad y ordenamiento de la circulación. Particularmente, dichos accesos generan una situación que merece especial atención, debido al flujo de vehículos y a las maniobras que deben realizarse sobre la traza provincial”.

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“Asimismo el acceso al Camino San Francisco y el ingreso al Parque Industrial General Savio constituyen puntos de circulación vinculados a sectores residenciales, productivos e industriales, con presencia de vehículos de distintas características y dimensiones”, añadieron.

Además, destacaron que “durante los últimos años se han registrado reiterados siniestros viales en la Ruta Provincial Nº88 y sus inmediaciones, algunos de ellos con consecuencias fatales, lo que evidencia la necesidad de adoptar medidas preventivas destinadas a reducir los factores de riesgo existentes”.

“Los antecedentes registrados durante dicho período permiten advertir que la problemática de la siniestralidad en este corredor no constituye un hecho aislado ni reciente, sino una situación que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que requiere una intervención preventiva y proactiva de la dirección de Vialidad Provincial de Buenos Aires. Resulta necesario adoptar medidas de carácter preventivo que permitan disminuir la velocidad de circulación y advertir anticipadamente a los conductores sobre la presencia de accesos, cruces y sectores de incorporación y egreso de vehículos”, manifestaron.

Por último, los concejales del presidente Javier Milei sostuvieron que “la seguridad vial requiere de un abordaje integral que contemple las características particulares de cada sector y que las medidas a implementar deben surgir de los estudios y evaluaciones técnicas correspondientes”.

“En virtud de la jurisdicción provincial de la traza, corresponde solicitar a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires que evalúe técnicamente las condiciones de seguridad vial existentes en el tramo mencionado y determine las intervenciones que resulten técnicamente adecuadas. Dicha evaluación podrá contemplar, entre otras cuestiones, la señalización preventiva e informativa, la demarcación horizontal, medidas destinadas a garantizar la visibilidad, la regulación de los accesos y cruces, colocación de semáforos, la reducción y/o control de velocidades y cualquier otra medida que el organismo competente considere necesaria. En consecuencia del estudio, deberá prestar especial atención a los accesos al Parque Industrial General Savio, al Camino San Francisco de Asís, al barrio Colinalegre y a la planta de Verificación Técnica Vehicular, por tratarse de puntos donde confluyen importantes movimientos de ingreso, egreso, cruce y reducción de velocidad”, concluyeron.