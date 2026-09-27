El barrio Las Heras está más tranquilo. Así lo describe Norma, una vecina que en los últimos días notó un cambio en la zona: más patrulleros y menos motos en la plaza.

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“Ya hace como 15 días que no se han visto”, contó sobre las reuniones de jóvenes que solían concentrarse en el espacio público. Según relató, algunos circulaban entre los chicos que jugaban y hacían maniobras como levantar la rueda de las motos.

“Era imposible ir con mis nietos a jugar. Ya donde empezaban a llegar las motos, andate porque no sabés lo que podía llegar a pasar”, recordó en diálogo con El Marplatense.

El miércoles pasado hubo allanamientos en la zona y, desde entonces, Norma asegura que también aumentó la presencia policial. “Está pasando más seguido los patrulleros”, señaló.

El cambio también se nota en la plaza. “Es la primera vez que sucede que no hay tantos adolescentes y chicos con motos”, destacó. Y agregó: “Ojalá se sostenga en el tiempo, principalmente ahora que viene el verano”.

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Para Norma, recuperar ese espacio es importante porque los días más largos permiten que las familias permanezcan más tiempo afuera. También destacó el trabajo de la Sociedad de Fomento, que, según contó, “se ha puesto la re pila con el tema de las plazas”.

Sin embargo, el barrio todavía tiene otro problema que preocupa a los vecinos. Frente a una escuela se formó un microbasural que, según Norma, se extendió a lo largo de toda una cuadra.

“Se ha ido a concientizar a la gente y todo y no, te siguen tirando basura”, cuestionó.

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El lugar, según detalló, se encuentra sobre Gutenberg, desde Peralta Ramos hasta Reforma Universitaria. “Ahora es de punta a punta”, describió.

Norma espera que los cambios en materia de seguridad puedan mantenerse durante el verano y que los vecinos vuelvan a disfrutar de la plaza. Pero también reclama una solución para el basural.