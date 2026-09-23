Una familia mantiene en vilo a vecinos del barrio Las Dalias.

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Así lo aseguran residentes de la zona, que atribuyen a ese grupo familiar una serie de episodios ocurridos durante las últimas semanas. “Los vecinos tienen miedo”, contó uno de ellos.

Según su relato, hace una semana se produjo un enfrentamiento armado entre un vecino y miembros de esta familia. El motivo habría sido una disputa por el territorio para la venta de drogas.

Al lugar llegaron unos 12 patrulleros. “Terminaron arrestando a uno de las dos partes involucradas”, contó el vecino. Durante la balacera, según agregó, una bala ingresó por la ventana de la vivienda de otro residente.

La detención no terminó con el conflicto. “Después que se lo llevaran detenido, cerca de las 3 de la mañana, la otra familia conflictiva volvió al lugar e incendió la casa con los perros de esta persona detenida adentro”, relató en diálogo con El Marplatense.

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El vecino también aseguró que dos vehículos que estaban dentro del terreno fueron afectados y que, durante el día siguiente, rompieron el frente de reja y robaron un foodtruck que estaba dentro de la propiedad.

La tensión, según los residentes, viene de antes. “A vivas voces gritan que el barrio es de ellos y que van a usurpar esa casa”, contó el vecino.

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También relató que hace aproximadamente un mes esta familia habría intentado ocupar un terreno. “Como no pudieron, instalaron una casilla en la vereda de enfrente”, afirmó.

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Según su versión, desde esa casilla se venderían drogas. Esa acusación forma parte del relato de los vecinos y no fue acreditada en la información aportada.

El temor también aparece en las denuncias que, según el vecino, ya fueron realizadas contra integrantes de la familia. Allí, aseguró, quedaron registradas distintas amenazas.

“‘La próxima vez que pases por acá te abro la cabeza’”, relató como una de las frases denunciadas. También mencionó otra: “‘Vamos a agarrar un fierro y vamos a cagar a tiros a tu familia’”.

En otro episodio, según contó, un vecino recibió una advertencia directa: “¿Vos vas a estar en tu casa? Alejate de las ventanas y de esos lugares. A los que estén con vos también”.

Los residentes dicen que buscaron respuestas en las autoridades. “Hablé con el jefe de la Departamental, con Goncalvez y con Neme”, contó el vecino. Y agregó: “Ya tienen varias denuncias”.

Mientras tanto, la preocupación sigue en el barrio. Los vecinos aseguran que el conflicto ya dejó una vivienda incendiada, vehículos afectados, un foodtruck robado y una bala que terminó dentro de una casa.

Por seguridad, los nombres de los denunciantes y de las personas señaladas no serán publicados.

La denuncia de los vecinos apunta a una misma familia. Dicen que los episodios se repiten y que el miedo ya forma parte de la vida cotidiana en Las Dalias.