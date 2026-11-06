Las Escuelas Municipales de Formación Profesional y las instituciones de Nivel Superior abrirán el período de inscripción el martes 10 de noviembre a las 9, para todos aquellos que deseen aprender oficios y facilitar su inserción laboral.

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Al igual que el año pasado, la inscripción estará dividida en dos etapas que tendrán la misma importancia (una virtual y otra presencial), ya que, hasta no estar finalizadas ambas, el estudiante no tendrá reservado su cupo.

La oferta educativa de cursos y capacitaciones en oficios gratuitos pertenecientes a Formación Profesional abarca distintas áreas administrativas y de producción, Los mismos, estarán destinados a todas aquellas personas mayores de 16 años de edad, con estudios primarios finalizados, que quieran sumar conocimientos para mejorar sus competencias laborales o para emprender sus propias iniciativas de manera independiente.

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El objetivo de estos cursos es favorecer el desarrollo en el ámbito laboral a través de la formación de trabajadores y trabajadores ampliamente capacitados en diversas etapas de la cadena productiva.

En cuanto a las cuatro instituciones de Nivel Superior, la Escuela Municipal de Arte Dramático Angelina Pagano ofrece las carreras de Tecnicatura en Actuación Teatral (duración de 3 años y título de actor/actriz); y el Profesorado en Teatro (duración de 4 años y título docente). Ambas requieren una formación básica (FOBA) de un año y ofrecen dos turnos: tarde y vespertino.

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Por su parte, la Escuela de Danzas Norma Fontenla dispone de la Tecnicatura y el Profesorado con orientación en danzas clásicas y contemporáneas. También ofrece Formación Básica sin experiencia (8 a 12 años) y con nivelación (experiencia previa a partir de los 9 años).

En el Instituto Superior de Formación Docente Almafuerte se encuentra el Profesorado de Educación Primaria, con una duración de 4 años, durante el turno mañana.

Por último, el Instituto Superior de Estudios Técnicos (ISET), que funciona sólo en el turno vespertino, tomará ingresos para sus tecnicaturas superiores en: Alimentos, Análisis de Sistemas, Ciencia de datos e Inteligencia artificial, Enfermería e Instrumentación quirúrgica.

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