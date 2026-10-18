El último encuentro del programa Salud Inteligente para la Mujer se realizará el viernes 23 de octubre a las 14, en el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Mar del Plata. La jornada estará dedicada a las enfermedades cardiovasculares en las mujeres y será abierta a toda la comunidad.

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La iniciativa es organizada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de General Pueyrredon junto con la UTN y tiene como objetivo fortalecer la prevención, la detección temprana y el acceso a información sanitaria confiable. El ciclo busca promover la salud integral, especialmente entre las mujeres que trabajan en el sector portuario de la ciudad, mediante la difusión de conocimientos preventivos y herramientas para facilitar el acceso al sistema de salud.

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A lo largo del programa se desarrollaron encuentros sobre distintas áreas de la salud. La primera jornada estuvo centrada en la salud ginecológica y la prevención, con contenidos vinculados al autocuidado, la salud sexual y reproductiva y el acceso a información para tomar decisiones informadas.

El segundo encuentro abordó la salud mental y las adicciones, con herramientas para reconocer situaciones de consumo problemático y promover la detección temprana. La tercera jornada estuvo dedicada a la kinesiología y los riesgos laborales, con recomendaciones sobre postura, ergonomía y prevención en el ámbito de trabajo. En tanto, el cuarto encuentro se realizó de manera virtual y estuvo enfocado en la salud bucal y su relación con el bienestar integral.

La jornada de cierre pondrá el foco en las enfermedades cardiovasculares en las mujeres, con el propósito de acercar información sobre prevención y cuidado de la salud. De esta manera, el programa concluirá un ciclo de actividades orientado a brindar herramientas prácticas y promover el acceso a información sanitaria confiable.

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