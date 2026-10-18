La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y el municipio de Mar Chiquita abrieron la inscripción a una formación intensiva para operadores de drones de Categoría Abierta. El curso se dictará de manera presencial el 6 y 7 de noviembre, de 9 a 16, en el Centro Universitario Puentes Santa Clara, ubicado en avenida del Arroyo 150, en Santa Clara del Mar.

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La propuesta pertenece a la Escuela Universitaria de Formación Profesional de la UNMDP y contará con un máximo de 25 participantes, debido a las prácticas individuales de vuelo y a las medidas de seguridad necesarias durante la capacitación. Las clases estarán a cargo de los docentes universitarios Luciano Velázquez y Gustavo Pereyra Irujo, quienes cuentan con 15 años de experiencia en el uso profesional de drones y han dictado capacitaciones en Argentina y otros países.

La formación está destinada a personas que quieran aprender a utilizar estos equipos, creadores de contenido interesados en incorporar tomas aéreas, profesionales que busquen sumar nuevas herramientas a su trabajo y productores agropecuarios. También apunta a quienes quieran adquirir conocimientos básicos para avanzar hacia operaciones más complejas.

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Durante las dos jornadas, los participantes aprenderán sobre los componentes de los drones, su funcionamiento, configuración y mantenimiento. Además, se abordarán la planificación de vuelos, la interpretación del entorno y del espacio aéreo, la identificación de riesgos y la elaboración de planes de vuelo automatizados para filmaciones, fotogrametría y aplicaciones agrícolas.

Otro de los ejes será la normativa nacional y provincial vigente para la Categoría Abierta. En ese marco se explicarán las reglas básicas de operación, como el vuelo dentro del campo visual del piloto, los límites de altura y las prioridades de paso. La capacitación también incluirá procedimientos previos y posteriores al vuelo, prácticas en simulador y ejercicios en campo para mejorar la precisión y el control de los equipos. A su vez, se trabajará sobre cómo actuar ante posibles emergencias.

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Para inscribirse no es necesario contar con experiencia previa ni tener un dron propio. Sin embargo, los participantes deberán ser mayores de 18 años y tener disposición para incorporar conocimientos técnicos, con especial atención a la seguridad operacional.

Desde la organización aclararon que la formación brinda herramientas básicas para operar drones dentro de la Categoría Abierta, pero no habilita para realizar vuelos correspondientes a la Categoría Específica, operar en zonas peligrosas o sobre aglomeraciones de personas ni desarrollar aplicaciones industriales complejas.

Las personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción⁠. Para realizar consultas, también está disponible el correo electrónico [email protected]

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