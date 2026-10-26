La Universidad Nacional de Mar del Plata proyecta transformar tres hoteles del complejo turístico de Chapadmalal en residencias estudiantiles, en una iniciativa que busca ampliar la presencia de la institución en la zona sur de la ciudad y facilitar el acceso y la permanencia de quienes llegan desde otras localidades para cursar sus carreras. La rectora Mónica confirmó que se trata de los hoteles 6, 7 y 8, cuya asignación de uso fue otorgada por tiempo indeterminado, mientras la Universidad continúe utilizándolos.

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“Es una muy buena noticia aún en este contexto”, expresó la rectora en diálogo con El Marplatense. Además, aclaró que no se trata de una cesión por un plazo fijo de 30 años, como se había mencionado inicialmente, sino de una asignación que puede extenderse durante décadas mientras se mantenga el uso previsto. Los edificios están ubicados del lado derecho de la ruta, al ingresar al complejo, y no son los hoteles que dan al mar.

La iniciativa forma parte de un proyecto más amplio de expansión territorial de la Universidad, que contempla fortalecer su presencia tanto hacia el norte como hacia el sur de Mar del Plata. Según explicó Mónica, la posibilidad de utilizar esos establecimientos era un objetivo que la institución perseguía desde hace años y que incluso se había intentado concretar durante la gestión del exrector Francisco Morea, aunque sin éxito en aquel momento.

Uno de los principales destinos previstos para los edificios es la creación de residencias estudiantiles. La rectora señaló que aproximadamente el 40% de la población estudiantil de la UNMdP proviene de otras ciudades, por lo que debe afrontar gastos de alquiler durante el período de cursada, de marzo a noviembre. En ese sentido, sostuvo que contar con espacios propios permitiría aliviar parte de esa carga económica para las familias y fortalecer el acompañamiento de los estudiantes durante su formación.

“Nos parece que tener una residencia hace que la contención de los estudiantes sea más efectiva”, explicó. La propuesta apunta también a generar espacios de convivencia entre estudiantes, docentes, investigadores y extensionistas, con el objetivo de consolidar una comunidad universitaria que trascienda las aulas.

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Sin embargo, la puesta en marcha todavía requiere una etapa de evaluación. Aunque el secretario de Obras de la Universidad recorrió los establecimientos en reiteradas oportunidades, la rectora aclaró que todavía no habían recibido la posesión efectiva para ingresar y determinar con precisión el estado de los edificios. Por ese motivo, el desarrollo del proyecto se realizará por etapas, una vez que puedan acceder a las instalaciones y avanzar con la planificación definitiva.

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Mónica también vinculó la iniciativa con la historia del complejo turístico de Chapadmalal, construido a partir de 1948 con el objetivo de ampliar el acceso de las familias argentinas a las vacaciones y permitir que miles de personas conocieran el mar. Para la rectora, recuperar esos espacios y proyectarlos hacia el futuro representa una oportunidad de sostener esa función social desde la educación pública.

En ese marco, destacó la importancia de articular el proyecto con la comunidad de la zona sur, donde se registra un crecimiento residencial y la llegada de familias jóvenes con hijos. La Universidad ya tiene presencia en ese sector a través de su centro de investigaciones Nájera, vinculado con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y busca profundizar esa relación con nuevas iniciativas educativas y de desarrollo territorial.

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La biblioteca universitaria, otro proyecto en marcha

Durante la entrevista, la rectora también se refirió a las obras pendientes en la biblioteca de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Explicó que la Provincia de Buenos Aires había firmado un convenio durante la gestión anterior para completar la última etapa de construcción y que, recientemente, se volvió a formalizar el compromiso para finalizar los trabajos.

Según indicó, la obra ya fue licitada y el proceso administrativo está en marcha. La expectativa de la institución es que en dos o tres meses pueda seleccionarse la empresa contratista para iniciar los trabajos restantes, aunque el comienzo dependerá de los plazos del procedimiento licitatorio.

La asignación de los hoteles de Chapadmalal y la reactivación de la etapa final de la biblioteca representan dos iniciativas centrales para la Universidad, que busca ampliar sus espacios, mejorar las condiciones de permanencia de sus estudiantes y fortalecer su vínculo con la comunidad marplatense.