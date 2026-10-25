La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCEyS) de la Universidad Nacional de Mar del Plata presentará el próximo 28 de octubre su Plataforma de Intermediación Laboral, una iniciativa que busca facilitar el acceso al empleo para estudiantes y graduados, y fortalecer el vínculo entre la formación académica y las necesidades de las organizaciones de la región.

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La actividad se realizará a las 14 en el Aula Magna de la Facultad. La plataforma está diseñada para conectar a quienes buscan oportunidades laborales con empresas, organismos públicos y organizaciones sociales, mediante canales institucionales que permitan acercar la oferta y la demanda de trabajo.

La herramienta permitirá a las organizaciones identificar y seleccionar recursos humanos formados en la Facultad. A su vez, ofrecerá a estudiantes y graduados oportunidades de empleo, prácticas profesionales y acompañamiento para sus procesos de inserción laboral.

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Uno de los objetivos centrales es reducir las diferencias de información entre empleadores y postulantes, además de mejorar la visibilidad de los perfiles profesionales y las competencias adquiridas durante la formación académica.

En el marco de la presentación también se desarrollará la charla “El valor de la vinculación para la gestión de talentos”, en la que disertarán la magíster Jesica Teyseyre y los licenciados Nicolás Grossi y Lucía Cabral. Los profesionales compartirán sus experiencias y aprendizajes vinculados con la gestión del capital humano y el entramado productivo local.

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La implementación de la plataforma también permitirá a la Facultad recopilar información sobre las competencias y los perfiles que demanda el ámbito laboral. Estos datos podrán utilizarse para evaluar la pertinencia de las propuestas formativas y fortalecer las estrategias de acompañamiento a estudiantes y graduados.

La iniciativa busca profundizar la articulación de la FCEyS con empresas, organismos públicos y organizaciones sociales, y contribuir al desarrollo económico local y regional mediante la incorporación de personas capacitadas a distintos espacios de trabajo.

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