La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) abrirá la inscripción para el ciclo lectivo 2027 el día 5 de octubre de 2026, mientras que el período para anotarse se extenderá hasta el 30 de noviembre.

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El trámite se podrá realizar de manera virtual, a través del sistema SIU-Guaraní. Allí, los aspirantes tendrán que completar el formulario de preinscripción y presentar la documentación requerida según cada situación. La convocatoria también incluye a quienes estén cursando el último año de la escuela secundaria.

La oferta académica incluye carreras de grado y pregrado, distribuidas entre las diez facultades de la Universidad.

Entre las propuestas se encuentran:

Arquitectura, Urbanismo y Diseño: Arquitectura, Diseño Industrial, Gestión Cultural y Comunicación Audiovisual, entre otras.

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Ciencias Agrarias: Ingeniería Agronómica, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Producción Animal, Producción Vegetal y distintas tecnicaturas.

Ciencias Económicas y Sociales: Contador Público, Administración, Economía, Turismo y tecnicaturas vinculadas con el área contable, comercial, comercio exterior y periodismo digital.

Ciencias Exactas y Naturales: Bioquímica, Ciencias Biológicas, Ciencias Matemáticas, Física, Química y Ciencia de Datos.

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Ciencias de la Salud y Trabajo Social: Enfermería, Terapia Ocupacional y Trabajo Social.

Derecho: Abogacía, Martillero y Corredor Público, Gestión Judicial y Protección de Datos.

Humanidades: Bibliotecología, Ciencia Política, Ciencias de la Educación, Filosofía, Geografía, Historia, Letras, Sociología, Antropología, Inglés y Traductorado Público, además de profesorados y tecnicaturas.

Ingeniería: Ingeniería Eléctrica, Electromecánica, Electrónica, en Alimentos, en Computación, en Informática, en Materiales, Industrial, Mecánica y Química.

Medicina: carrera con una duración de seis años.

Psicología: Licenciatura en Psicología, con una duración de cinco años.

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El cronograma fue establecido mediante la Resolución de Rectorado N.º 1098/2026. Para realizar consultas sobre el proceso de inscripción, fechas o documentación, la Dirección de Ingreso funciona en Funes 3350 (Subsuelo). También se puede consultar al 0223 475-2200, interno 314, o al +54 9 223 669-2305.