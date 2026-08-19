La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) llevará adelante una nueva edición de su Muestra Educativa, que se desarrollará del 16 al 18 de septiembre en el Centro Cultural Estación Terminal. El evento será de acceso libre y gratuito, y estará orientado principalmente a estudiantes del último año del nivel secundario y a personas interesadas en iniciar estudios superiores.

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La exposición funcionará entre las 10:00 y las 17:00 durante las tres jornadas. La propuesta incluirá stands informativos sobre la oferta de carreras de grado, charlas de orientación vocacional y espacios de intercambio directo con docentes, graduados y estudiantes de las distintas facultades de la universidad.

Desde la organización se destacó que el objetivo es brindar herramientas para la elección de trayectorias académicas y acercar la vida universitaria a la comunidad. Además, se difundirán los programas de becas, bienestar estudiantil y actividades de extensión disponibles en la institución.

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El secretario académico de la UNMDP, Fabián Cabria, subrayó la importancia de consolidar estos espacios de vinculación entre la universidad y los jóvenes de la región, en el marco de las políticas de acompañamiento a la formación superior.

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