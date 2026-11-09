La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó una parte del cronograma oficial de las actividades que tendrá la Selección argentina de cara a los últimos dos amistosos del año que se disputarán este 13 y 17 de noviembre.

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El cronograma de actividades comienza este lunes con el arribo de los 28 jugadores convocados por Lionel Scaloni, pero sin ningún tipo de acción programada. El primer entrenamiento será cerrado y comenzará mañana a las 10 en el predio Lionel Andrés Messi.

El miércoles 11 de noviembre, los jugadores realizarán el segundo entrenamiento a las 17, donde los primeros 15 minutos del mismo, será a puertas abiertas para los periodistas acreditados.

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A la misma hora, pero del jueves, llevarán a cabo las últimas actividades (cerradas). Mientras que el mismo día, sin confirmación de horario establecido, el técnico Lionel Scaloni brindará la conferencia de prensa habitual en la previa del encuentro ante Uruguay.

Luego del encuentro ante el seleccionado uruguayo, resta conocer como será el cronograma de Argentina en su preparación para enfrentar a Costa Rica.

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Lo cierto, es que el combinado nacional busca cerrar el año con resultados positivos, luego de no lograr la consagración máxima en el último mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

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