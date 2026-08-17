Tras el anuncio de la adjudicación de la segunda etapa de obras en la Rambla marplatense, el asesor de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Infraestructura bonaerense, Santiago Gutiérrez, resaltó la calidad de los trabajos y aseguró que se trata de “una obra hecha a conciencia y con el mayor detalle posible para que vuelva a brillar”.

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La segunda etapa de obras para la puesta en valor fue licitada con una inversión superior a los $6000 millones por parte de la Provincia. Según explicó el funcionario, en diálogo con El Marplatense, esta fase complementaria se concentrará en la zona del Bajo Recova y sectores aledaños, donde se ejecutará una nueva red cloacal, una red de desagües pluviales, un tendido eléctrico renovado, además de intervenciones en el skate park y la renovación integral de cielorrasos.

“Estamos viendo que la etapa uno sigue marchando muy bien. Esperamos que para antes de fin de año esté terminada y así poder comenzar rápidamente con esta etapa dos”, señaló el funcionario.

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El asesor destacó además el rigor técnico de las tareas y el enfoque patrimonial del proyecto al considerar que “se trabaja con un detalle patrimonial muy grande y a conciencia. La Rambla es un hito emblemático no sólo para los marplatenses, sino para todos los argentinos”.

Asimismo, enmarcó la iniciativa de la gestión provincial: “Esto demuestra la planificación de la Provincia al tener la obra de la Rambla como prioridad. Fue una decisión del gobernador Kicillof y del ministro Katopodis invertir en Mar del Plata porque sabemos lo que significa para el turismo, la gastronomía, el comercio y el patrimonio cultural de nuestra ciudad”.

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Además, remarcó que esta restauración integral se realiza “no con parches, sino con una obra hecha a conciencia y con el mayor detalle posible para que la Rambla vuelva a brillar”.

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