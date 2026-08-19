El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un programa destinado a regularizar canales y otras obras hidráulicas que fueron construidos sin las autorizaciones correspondientes, pero que actualmente cumplen un papel importante para conducir y controlar los excedentes de agua en la Cuenca del Río Salado.

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La medida contempla inicialmente las subregiones A2, A3 y B3 y busca resolver una situación que se mantiene desde hace años en distintos sectores del noroeste bonaerense. Se trata principalmente de canales secundarios y terciarios realizados por municipios y productores para complementar la infraestructura hídrica provincial.

La iniciativa surge a partir de los reclamos planteados por gobiernos municipales luego de los episodios de excesos hídricos registrados durante 2025. En muchos casos, se trata de obras antiguas vinculadas con caminos rurales o sistemas de drenaje de pequeñas cuencas que, pese a no contar con autorización formal, cumplen una función de interés general.

El procedimiento tendrá tres etapas. Primero, el municipio deberá presentar la solicitud ante el Comité de Cuenca correspondiente, que deberá emitir una conformidad para avanzar. Luego, la documentación será analizada por la Autoridad del Agua, que determinará si corresponde incorporar la obra al programa.

Finalmente se realizará una evaluación técnica para definir si la infraestructura puede ser regularizada tal como está o necesita modificaciones. Cuando sean necesarias obras de adecuación, los trabajos quedarán a cargo del municipio que haya solicitado la incorporación.

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El régimen también contempla la posibilidad de crear Consorcios Mixtos de Usuarios de Aguas Públicas, integrados por los municipios y los beneficiarios directos de las obras. Estos organismos podrán colaborar en las tareas de mantenimiento y conservación de la infraestructura.

Además, las obras que ya hayan sido denunciadas como clandestinas podrán quedar exceptuadas temporalmente de ese procedimiento mientras se tramite su incorporación al nuevo programa. De esta manera, se busca evitar que aquellas estructuras que pueden resultar útiles para el sistema hídrico sean eliminadas o queden paralizadas durante el proceso de regularización.

La Provincia explicó que el objetivo es aprovechar infraestructura existente que, con eventuales modificaciones, pueda continuar contribuyendo al escurrimiento del agua. El esquema podría extenderse posteriormente al resto de la Cuenca del Salado y a otras cuencas hidrográficas bonaerenses.

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La primera etapa alcanzará a municipios de las subregiones A2, A3 y B3, que abarcan distintos partidos del centro y noroeste provincial, entre ellos Junín, Lincoln, General Villegas, Carlos Tejedor, 9 de Julio, Bragado, Trenque Lauquen, Pehuajó, Bolívar, Olavarría, 25 de Mayo, Saladillo, General Alvear, Las Flores y Tapalqué.