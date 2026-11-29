La tendencia creciente de convertir departamentos de veraneo en alojamientos temporarios por día encendió las alarmas en la hotelería tradicional, donde advierten por una competencia desleal que ya redujo la capacidad formal de la ciudad de 55.000 a 45.000 plazas.

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"Cuando pasás de alquilar una quincena a una semana y ya lo llevás a un alquiler diario, le das toallones, le das sábanas y prácticamente habilitás un hotel clandestino donde no es el fin", denunció Hernán Szkrohal, vocero de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), en diálogo con El Marplatense.

Frente a una oferta extrahotelera que escaló hasta las 350.000 camas, el dirigente aclaró que el alquiler turístico es una actividad lícita, pero subrayó que el vacío normativo permite evadir cargas tributarias y expone a los visitantes a riesgos por falta de fiscalización. "No es solamente la parte que no se aporta, sino las medidas de seguridad como un informe de gasista matriculado, de electricista o el permiso del consorcio, que son fundamentales para defender el destino", remarcó.

Para revertir este escenario, la cámara empresarial impulsó iniciativas para legislar el segmento sin prohibirlo, exigiendo estándares mínimos de habilitación: "Hay proyectos que hemos presentado para tratar de registrar y tener condiciones mínimas; ofrecer un alquiler diario con sábanas y toallones sin esos controles es completamente desleal", sentenció.

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