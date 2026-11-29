Mar del Plata vivirá este domingo 29 de noviembre una jornada marcada por el calor y las buenas condiciones meteorológicas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 33.

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Durante la madrugada, el cielo se presentará parcialmente nublado, mientras que por la mañana comenzará a despejarse y el termómetro experimentará un rápido ascenso, hasta alcanzar los 25 grados alrededor de las 9.

Por la tarde se registrarán las temperaturas más elevadas de la jornada, con 33 grados previstos alrededor de las 15, en condiciones propicias para disfrutar de la playa y las actividades al aire libre.

En cuanto a la humedad relativa, oscilará entre el 34% y el 95%, con los valores más elevados durante las primeras horas del día. Los vientos serán predominantemente del sector norte y noroeste, con velocidades de alrededor de 15 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 38 kilómetros por hora.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta aproximadamente los 22 grados, con un incremento de la nubosidad y bajas probabilidades de precipitaciones.

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Ante las altas temperaturas y los elevados índices de radiación ultravioleta, se recomienda mantener una adecuada hidratación, utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día.

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