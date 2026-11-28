El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Mar del Plata durante la tarde de este sábado 28 de noviembre, mientras que la inestabilidad podría extenderse hasta la noche.

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De acuerdo con los pronósticos consultados, las condiciones podrían desmejorar a partir de las 15, aunque no se puede precisar el momento exacto en que comenzarán las tormentas.

El fenómeno estará caracterizado por precipitaciones de variada intensidad, abundantes lluvias en cortos períodos, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Además, se prevén ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y acumulados de entre 15 y 30 milímetros de lluvia, que podrían superarse de manera localizada.

Ante este escenario, la Municipalidad de General Pueyrredon recomendó evitar la circulación por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario, y asegurar las macetas y los objetos sueltos de balcones y terrazas.

Asimismo, solicitó no sacar los residuos fuera del horario permitido para evitar obstrucciones en los desagües.

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Ante cualquier emergencia, los vecinos podrán comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

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