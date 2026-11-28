Se llevó a cabo el acto de cierre y entrega de distinciones de la Campaña Anual 2026 de Seguridad en el Transporte Vertical en la sede del Centro de Constructores y Anexos, una iniciativa educativa impulsada por la Cámara de Ascensores de Mar del Plata y la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina (FACARA), a través de su Comité de Seguridad.

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El encuentro celebró el balance de un año de trabajo en las aulas junto al personaje educativo Capitán Zero. Durante el ciclo lectivo 2026, se consolidó un acumulado histórico de más de 10.000 chicos de escuelas del partido de General Pueyrredon que participaron de los talleres de prevención sobre el uso responsable y seguro de ascensores y escaleras mecánicas, el segundo medio de transporte más utilizado en la ciudad con más de dos millones de viajes diarios.

Al respecto, la presidente de la Cámara de Ascensores de Mar del Plata, Laura Palópoli, puso en valor el esfuerzo colectivo detrás del programa: “Son los más chicos de las familias quienes nos ayudan a retransmitir los buenos hábitos y permiten que más marplatenses y batanenses se movilicen con seguridad en el transporte más usado, después de los autos, en la ciudad”.

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Por su parte, durante la ceremonia, en la que se distinguió a los estudiantes que elaboraron producciones artísticas reflejando lo aprendido en las charlas, el presidente de FACARA, Ernesto Spoille, destacó el impacto de la propuesta local y señaló que Mar del Plata es un orgullo y un ejemplo a seguir en materia de educación en el uso del transporte vertical, y que siempre es un placer venir a la ciudad al cierre de la campaña junto a los alumnos que han pasado por los talleres.

Durante el acto se entregaron presentes a los estudiantes de cuatro instituciones educativas de la ciudad, acompañados por sus directivos. Del Instituto Argentino Modelo, con la directora Estela López, fueron distinguidos Julia Cerezuela y Ainhara Palacios de 3º A, Amy Campos y Sofía Arce de 3º B, Lara Chiaramonte y Clara Vera Schroh de 4º A, Sofía Villafañe y Joaquín Gonnet de 4º B, Julieta Garro y Ramón Gérez Arca de 5º A, y Simón Martínez y Francesca Gatto de 5º B.

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De la Escuela Municipal Nº2, con el director Marcos Fernández, fueron distinguidos Clara, Ludmi Souto Zoe y Juan I. Mendoza de 3º B, y Joaquín D. Rodríguez, Bruno Ovejero y Kiara Nolasco de 5º C.

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De la Escuela Municipal Nº5, con la directora Viviana Genosa, fueron distinguidos Benjamín Soto y Olivia Lescano de 4º A, Dominick Alexe Brito y Aron Escubilla de 4º B, Lola Maitena Rodríguez Bayona y Jano Toledo de 5º A, y Giovanna Irupé Ríos y Saúl Sebastián López de 5º B.

De la Escuela Provincial Nº79, con la directora Laura Ferreira y la bibliotecaria Laura Moroño, fueron distinguidos Olivia Ledesma y Gabriel Lautaro de 4º B, Paz Ramírez y Agostina Goyeneche de 5º A, e Isabella Monroe y Tiziano Brun J. de 5º B.

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La jornada contó con un importante respaldo institucional, encabezado por las autoridades de la Cámara local y de FACARA, acompañados por integrantes del Comité de Seguridad de FACARA, representados por el Ing. Norberto Rinaldi.

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Estuvieron presentes funcionarios municipales y referentes de entidades locales vinculadas a la seguridad y la construcción: Fernando Rizzi, Secretario de Educación del Partido de General Pueyrredon; Leandro Púa, Jefe del Departamento de Electromecánica del Partido de General Pueyrredon; Bernardo Giles, Presidente de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires y el Comisario Miguel Ale, Jefe del Cuartel de Bomberos de Mar del Plata.

Asimismo, en el marco de la Asamblea Anual de FACARA desarrollada en la ciudad, acompañaron la ceremonia presidentes y representantes de cámaras y entidades del sector de todo el país como Jorge Yip (CEALP – Cámara Empresaria de Ascensores y Afines La Plata); Fernando Guillemi (CAA – Cámara de Ascensores y Afines); Juan Martín Locatelli (CAFAC – Cámara Argentina de Fabricantes de Ascensores y sus Componentes) y Nelson Vásquez (CECAF – Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines).