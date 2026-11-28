El juez Simón Francisco Isacch, titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata, realizará el próximo martes una inspección ocular en el predio de Chapadmalal donde se proyecta el mega barrio privado Pueblo Chapa, en el marco de una acción de amparo presentada por habitantes de la zona para frenar el avance de los trabajos.

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Vecinos autoconvocados de Chapadmalal informaron que la diligencia estará a cargo del magistrado y que el emprendimiento inmobiliario abarca 107 hectáreas.

La presentación judicial advierte sobre graves irregularidades administrativas y ambientales, señalando que las tareas de obra en el predio se iniciaron hace más de un año y medio sin contar con las habilitaciones correspondientes y careciendo de la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental. Ante este escenario, los vecinos solicitaron el dictado urgente de una medida cautelar que ordene el cese preventivo e inmediato de la ejecución de las obras.

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El objetivo de la inspección ocular del próximo martes será constatar de manera directa en el territorio si efectivamente se están llevando a cabo las intervenciones denunciadas. Una vez recabada esta información en el lugar, el juez Isacch quedará en condiciones de pronunciarse sobre la medida cautelar para paralizar el proyecto de manera preventiva.

“Somos vecinos que nos organizamos ante la preocupación por el impacto de un desarrollo de 107 hectáreas que avanza sin estudios de impacto ambiental ni permisos”, expresaron desde el grupo de vecinos autoconvocados que impulsa el amparo.

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