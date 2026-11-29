Campagnoli proyectó a Kicillof como presidente y a Pulti como intendente de Mar del Plata
Lo hizo durante un encuentro político en el Teatro La Bancaria, donde el Frente Popular Patria y Futuro presentó el segundo número de su revista De Frente al Futuro.
El dirigente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), José Cruz Campagnoli, aseguró que Axel Kicillof será el próximo presidente de la Argentina y Gustavo Pulti volverá a ser intendente de Mar del Plata.
“Vamos a gobernar la Argentina y Mar del Plata nuevamente”, sostuvo Campagnoli ante los asistentes. En su intervención, planteó la proyección electoral del espacio y ratificó su intención de construir una alternativa de gobierno en la ciudad y a nivel nacional.
La actividad se realizó el viernes 27 de noviembre y contó con la participación de Pulti, la consejera general de Cultura y Educación bonaerense Graciela “Gachi” Ramundo, el subsecretario de Relaciones Internacionales de la Provincia, Juan Manuel Padín; la doctora en Ciencia Política Eliana Funes y el referente local del frente, Matías Casimir.
Pulti estuvo a cargo del cierre de la jornada y puso el foco en la necesidad de fortalecer los argumentos del espacio para disputar el sentido común frente a las políticas de ajuste. El encuentro también reunió a dirigentes y representantes de distintos sectores vinculados al Movimiento Derecho al Futuro.
La publicación presentada lleva por título “Vientos de cambio. De la lucha por la defensa de la soberanía a la recuperación de la esperanza”. En sus páginas aborda temas como Malvinas y el Atlántico Sur, el endeudamiento, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el poder de las plataformas digitales, la inteligencia artificial y el desarrollo nuclear argentino, entre otros ejes.
Con esta edición, el Frente Popular Patria y Futuro busca instalar un espacio de debate político y producción de ideas, con la soberanía, el trabajo y el desarrollo como ejes de una agenda propia. La revista puede leerse en defrentealfuturo.com.