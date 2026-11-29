El dirigente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), José Cruz Campagnoli, aseguró que Axel Kicillof será el próximo presidente de la Argentina y Gustavo Pulti volverá a ser intendente de Mar del Plata.

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“Vamos a gobernar la Argentina y Mar del Plata nuevamente”, sostuvo Campagnoli ante los asistentes. En su intervención, planteó la proyección electoral del espacio y ratificó su intención de construir una alternativa de gobierno en la ciudad y a nivel nacional.

La actividad se realizó el viernes 27 de noviembre y contó con la participación de Pulti, la consejera general de Cultura y Educación bonaerense Graciela “Gachi” Ramundo, el subsecretario de Relaciones Internacionales de la Provincia, Juan Manuel Padín; la doctora en Ciencia Política Eliana Funes y el referente local del frente, Matías Casimir.

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Pulti estuvo a cargo del cierre de la jornada y puso el foco en la necesidad de fortalecer los argumentos del espacio para disputar el sentido común frente a las políticas de ajuste. El encuentro también reunió a dirigentes y representantes de distintos sectores vinculados al Movimiento Derecho al Futuro.

La publicación presentada lleva por título “Vientos de cambio. De la lucha por la defensa de la soberanía a la recuperación de la esperanza”. En sus páginas aborda temas como Malvinas y el Atlántico Sur, el endeudamiento, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el poder de las plataformas digitales, la inteligencia artificial y el desarrollo nuclear argentino, entre otros ejes.

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Con esta edición, el Frente Popular Patria y Futuro busca instalar un espacio de debate político y producción de ideas, con la soberanía, el trabajo y el desarrollo como ejes de una agenda propia. La revista puede leerse en defrentealfuturo.com.

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