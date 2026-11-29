Con una jornada de juegos y actividades grupales, el Espacio de Escucha Adolescente de Mar del Plata finalizó su ciclo de encuentros de 2026 y confirmó la continuidad de la propuesta para el próximo año.

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El dispositivo, que funciona semanalmente en Catamarca 2920, ofrece un ámbito de confianza donde los adolescentes pueden compartir sus inquietudes, expresar sus emociones y recibir orientación profesional.

Durante el cierre, los participantes realizaron distintas dinámicas recreativas destinadas a recuperar las experiencias compartidas a lo largo del año, fortalecer los vínculos y fomentar el intercambio colectivo.

A lo largo de 2026, las profesionales del programa abordaron diversas problemáticas que atraviesan las adolescencias, con especial atención al reconocimiento de las emociones, la resolución de conflictos, la comunicación y la construcción de relaciones respetuosas y libres de violencia.

La iniciativa no solo busca intervenir ante situaciones problemáticas, sino también generar un entorno libre de prejuicios, donde los jóvenes puedan expresarse y sentirse escuchados.

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De cara a 2027, el Municipio prevé ampliar las alternativas de acompañamiento y consolidar el dispositivo como un espacio de referencia para abordar la salud mental desde una perspectiva comunitaria.

Las personas interesadas en conocer más sobre la propuesta pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/ninezyjuventud.

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