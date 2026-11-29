El programa municipal Salud en tu Barrio continuará esta semana con su recorrido por Mar del Plata. Desde este lunes y hasta el viernes, los vecinos podrán acceder a diferentes prestaciones sanitarias en Estación Camet y Parque Camet, de 9 a 14.

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La iniciativa busca complementar la atención que se brinda en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y facilitar el acceso a servicios médicos mediante dispositivos itinerantes.

El primero estará ubicado en la Sociedad de Fomento Estación Camet, en J. P. Camet 1125, donde se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades médicas y mamografías, además de charlas sobre prevención del dengue, accidentes cerebrovasculares y tenencia responsable de animales.

El lunes, martes y miércoles habrá atención odontológica para niños y adultos, sin turno previo. El miércoles también se desarrollará una jornada de primeros auxilios, mientras que el jueves y viernes se realizarán talleres de salud bucal infantil. El servicio de ginecología estará disponible el viernes.

Asimismo, durante toda la semana se realizarán castraciones gratuitas de mascotas, por orden de llegada y sin turno previo. Los interesados deberán presentarse antes de las 8 y se admitirán hasta 15 animales por jornada, con un límite de uno por persona. El jueves, de 9 a 12, habrá vacunación antirrábica.

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Por su parte, el segundo dispositivo funcionará en la casa ubicada en Parque Camet, junto al lago y frente al Club Pueyrredon, donde también se ofrecerán vacunación, testeos, gestión de turnos y actividades de concientización.

El martes se realizará una jornada de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras que el jueves y viernes habrá atención odontológica sin turno previo. Además, el jueves estará disponible el servicio de ginecología y el viernes se aplicarán vacunas antirrábicas.

En paralelo, el Consultorio Médico Móvil, destinado a personas mayores de 18 años, brindará atención los días martes, miércoles y jueves en la Sociedad de Fomento Estación Camet.

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Los vecinos interesados podrán consultar más información sobre las prestaciones en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.