La Escuela Municipal de Formación Profesional N°2 “Jorge Newbery” celebró el cierre del ciclo lectivo con su tradicional desfile de indumentaria, que reunió a más de 100 estudiantes en el Espacio Edea, ubicado en Mendoza 2800.

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Durante la jornada, los participantes de los 15 cursos textiles que se dictan en la institución exhibieron sus creaciones y compartieron con la comunidad los conocimientos adquiridos a lo largo del año.

La propuesta fue organizada por los departamentos de Textil e Indumentaria, cuya oferta educativa incluye diseño y confección de prendas, lencería, corsetería, marroquinería, calzado, trajes de baño, estampados y diseño digital, entre otras especialidades.

“El tradicional desfile se viene desarrollando desde hace más de 15 años”, destacó Silvia Urresti, directora de la institución, quien además resaltó la importancia de generar espacios que permitan a los alumnos descubrir sus capacidades creativas y productivas.

Por otra parte, desde el Municipio recordaron que permanece abierta la inscripción a los cursos de Formación Profesional para 2027, a través de www.mardelplata.gob.ar/inscripcionFP2027.

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El proceso consta de dos etapas: una virtual y otra presencial, en la que se deberá presentar la documentación correspondiente. Ambas son obligatorias para garantizar la reserva del cupo.

Las capacitaciones son gratuitas y están destinadas a personas mayores de 16 años con estudios primarios finalizados que busquen adquirir herramientas para mejorar sus oportunidades laborales o desarrollar emprendimientos propios.

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