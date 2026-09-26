La Orquesta Sinfónica Municipal, junto al Conservatorio Provincial de Música “Luis Gianneo”, abrió la convocatoria para instituciones educativas interesadas en participar del concierto didáctico La Música y la Danza, una propuesta orientada a estudiantes de nivel primario y secundario que se desarrollará el 29 de octubre a las 10:00 en el Teatro Municipal Colón (Yrigoyen 1665).

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La actividad tiene como objetivo acercar al público escolar al repertorio orquestal a través de un formato pedagógico que combina interpretación musical y contenidos educativos vinculados a la historia de la danza.

Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) se informó que la inscripción se realiza mediante formulario online www.forms.gle/kxj5xqBrfrD4CsB98 y permanecerá abierta hasta el próximo lunes 28 inclusive.

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Las instituciones seleccionadas serán contactadas entre el 29 y el 30 de septiembre, mientras que las consultas organizativas podrán canalizarse por correo electrónico a [email protected].

La Orquesta Sinfónica Municipal desarrolla desde hace años conciertos didácticos adaptados a diferentes niveles educativos y al público en general. Desde hace tres años, esta propuesta se lleva adelante en articulación con el Conservatorio Provincial y, particularmente, con la Cátedra de Didáctica de la carrera de Educación Musical, a cargo de la profesora Claudia Goiburu.

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