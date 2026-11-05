La industria de la construcción en Mar del Plata transita el cierre de año con un nivel de actividad sostenido principalmente por el sector privado y por proyectos específicos financiados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

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Así lo indicó el secretario general de la UOCRA Seccional Mar del Plata, César Trujillo, al evaluar el desempeño del sector durante los meses más fríos del año y proyectar la dinámica de cara a la temporada veraniega.

En diálogo con El Marplatense sobre el escenario productivo, el dirigente gremial destacó que la seccional logró atravesar la etapa invernal sin registrar despidos masivos en las empresas locales, apuntalados por la inversión privada. Sin embargo, contrapuso esa realidad con la paralización de la obra pública a nivel nacional, medida que, según estimó, dejó a más de 120.000 trabajadores sin empleo en todo el país.

"El año lo venimos pasando bien. Hemos pasado el invierno trabajando, sin despidos masivos en las empresas, sostenidos por la inversión privada. La obra pública a nivel nacional se paralizó y afectó muchísimo, pero la obra pública es necesaria para el desarrollo del país y el bienestar de la gente. Creo que de alguna manera va a continuar", analizó Trujillo.

En el plano local, el titular de la UOCRA enfatizó la relevancia de las partidas de infraestructura ejecutadas por la gestión bonaerense. Entre ellas, destacó las tareas en la Rambla de Mar del Plata, donde se desempeñan unos 60 operarios en un plan de puesta en valor que se extenderá por un año más tras la ampliación de la propuesta original. A esto sumó los trabajos finales en el tramo de la Ruta 11 que conecta Mar Chiquita con Villa Gesell.

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Respecto a la estacionalidad de la actividad durante los meses de verano, Trujillo aclaró que, a diferencia de municipios vecinos como Pinamar o Villa Gesell, donde rigen ordenanzas que prohíben las obras durante el período estival, en Mar del Plata la construcción mantiene su ritmo habitual tras el receso formal por las fiestas de fin de año.

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