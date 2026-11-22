La provincia de Buenos Aires registró una reducción del 9% en la tasa de mortalidad infantil durante 2025, según informó el Ministerio de Salud bonaerense. El indicador se ubicó en 7,6 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos, uno de los valores más bajos de su historia.

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Los datos reflejan una mejora respecto de 2024, cuando la tasa había alcanzado los 8,4 casos por cada 1.000 nacimientos. De esta manera, la Provincia volvió a igualar el mínimo histórico registrado en 2023, consolidando una tendencia de reducción de este indicador sanitario.

Además, Buenos Aires se mantiene por séptimo año consecutivo por debajo del promedio nacional, que durante 2025 se ubicó en 8 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos, también en su nivel más bajo.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, destacó los resultados y los vinculó con las políticas de fortalecimiento del sistema público de salud, la incorporación de equipamiento y los programas de acompañamiento a las familias.

En ese sentido, mencionó iniciativas como Qunita Bonaerense y la Red de Atención, orientadas a mejorar el acceso a los servicios sanitarios y fortalecer el cuidado durante los primeros meses de vida.

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La tasa de mortalidad infantil mide la cantidad de bebés que fallecen antes de cumplir su primer año por cada 1.000 nacidos vivos. Se trata de uno de los principales indicadores utilizados para evaluar las condiciones sanitarias, la atención durante el embarazo y el parto, y el acceso a controles médicos.

Aunque los resultados muestran una evolución favorable, el indicador continúa siendo fundamental para identificar desigualdades en el acceso a la salud y orientar medidas destinadas a prevenir muertes durante la primera infancia.