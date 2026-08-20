La Justicia dictó una sentencia definitiva mediante la cual rechazó la demanda indemnizatoria iniciada por la familia del cantante Sergio Denis por la caída que sufrió durante un espectáculo en el Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán, al determinar que el hecho se produjo por una conducta del propio artista y sin responsabilidad de los demandados.

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El tribunal sostuvo que la caída al foso de la orquesta, de casi tres metros de profundidad, ocurrió cuando el músico retrocedió de espaldas sobre la pasarela mientras cantaba de cara al público, sin advertir el espacio de circulación, configurándose un supuesto de “hecho de la víctima” o “autopuesta en peligro”.

En ese sentido, los magistrados consideraron que dicha conducta interrumpió el nexo causal atribuible al Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y a Raúl Francisco Armisen, por lo que no se acreditó responsabilidad civil de los demandados.

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Asimismo, el fallo declaró de oficio la falta de legitimación de los hijos del artista -Federico Patricio, Bárbara y María Victoria Hoffmann- para intervenir como herederos en el expediente, y rechazó los planteos de falta de legitimación pasiva y de acción presentados por otros organismos involucrados.

La sentencia también estableció que las costas del proceso deberán ser asumidas por la parte actora, quedando la regulación de honorarios profesionales para una etapa posterior. El hecho original ocurrió el 11 de marzo de 2019 durante una presentación en San Miguel de Tucumán y derivó en lesiones graves que mantuvieron al cantante internado hasta su fallecimiento el 15 de mayo de 2020.

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