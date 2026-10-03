Un ex futbolista de Alvarado deberá recibir una indemnización de $78.077.257,19 luego de que el Tribunal de Trabajo N° 4 de Mar del Plata hiciera lugar a la demanda que inició contra Galeno ART por las secuelas que le quedaron tras un accidente ocurrido durante una práctica.

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La lesión se produjo el 28 de enero de 2023, cuando Gonzalo Lamardo disputaba una pelota aérea con un compañero y ambos futbolistas chocaron sus cabezas. Como consecuencia del impacto, el jugador sufrió un traumatismo de cráneo y facial, una fractura del seno frontal derecho y otras lesiones que requirieron atención médica y tratamiento por parte de la aseguradora.

Galeno ART le otorgó el alta médica el 14 de julio de 2023, pero Lamardo sostuvo que la decisión había sido prematura porque continuaba presentando síntomas que le provocaban incapacidad. Por esa razón inició una demanda para que se reconocieran las consecuencias físicas y psicológicas que persistían después del accidente.

En el marco del expediente se realizaron las pericias correspondientes y se determinaron secuelas en ambas áreas. Finalmente, el Tribunal estableció una incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva del 11,80%.

Según la resolución, el porcentaje está compuesto por un 2% de incapacidad física, correspondiente a una cicatriz frontal, y un 10% de incapacidad psicológica asociada a un trastorno de estrés postraumático. El cálculo fue realizado mediante el sistema de capacidad restante.

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La sentencia fue dictada por mayoría de las juezas Cecilia Beatriz Bártoli y María José Beldarrain, quienes condenaron a Galeno ART a pagar más de $70 millones de capital en concepto de indemnización por incapacidad laboral. A esa suma se le aplicó un interés puro del 3% anual desde el día del accidente, lo que llevó el monto a los $78.077.257,19.

Además, el Tribunal dispuso que la suma continúe generando intereses hasta que la sentencia quede firme y ordenó a la ART garantizar a Lamardo tratamiento psicoterapéutico semanal hasta su curación completa o mientras continúen los síntomas incapacitantes derivados del accidente.

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