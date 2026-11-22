La Fundación Sol Más Sonrisas realizará un té desfile benéfico el próximo domingo 29 a las 16:30 en Falucho 4456, con el objetivo de recaudar fondos para financiar una campaña de atención bucodental gratuita en distintos barrios del partido de General Pueyrredon durante 2027.

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La propuesta combinará una merienda, distintas sorpresas y un desfile con prendas del showroom de Graciela Escurra. Las tarjetas tendrán un valor de $30.000 y lo recaudado será destinado a la compra de equipamiento e insumos necesarios para poner en marcha la iniciativa sanitaria.

Desde la organización explicaron que el objetivo es descentralizar la atención odontológica mediante consultorios móviles y profesionales que se trasladarán directamente a los barrios. La campaña estará destinada a niños, adolescentes y adultos mayores que necesitan acceder a servicios de salud bucodental.

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Quienes deseen adquirir una tarjeta y colaborar con la iniciativa pueden comunicarse con la institución al teléfono 223 597-2201.

Fundada en 2018, la Fundación Sol Más Sonrisas trabaja bajo la premisa de que la salud bucodental es un derecho y no un privilegio. Desde la entidad sostienen que la falta de atención odontológica no solo provoca consecuencias físicas, sino que también puede afectar la comunicación, los vínculos y la vida cotidiana de las personas.

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En ese sentido, la organización advierte sobre la importancia de garantizar el acceso a la prevención y los tratamientos desde la infancia, para evitar que las problemáticas bucales se agraven con el paso de los años.

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De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades bucodentales afectan a cerca de 3500 millones de personas en todo el mundo, mientras que aproximadamente 514 millones de niños padecen caries en sus dientes temporales.

Frente a este escenario, desde la fundación remarcan que “toda persona, cualquiera sea su etapa biológica, tiene derecho a una salud bucal de excelencia”.

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La institución cuenta con antecedentes de trabajo territorial en Mar del Plata y la zona. A través de campañas de recolección de cepillos de dientes y actividades de educación preventiva, desarrolló acciones en distintas comunidades educativas.

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Además, mediante el trabajo articulado con la Municipalidad de General Pueyrredon, sus programas educativos en escuelas, sociedades de fomento y casas del niño alcanzaron a más de 500 chicos, con el propósito de promover hábitos de higiene y cuidado de la salud bucal.

La nueva campaña prevista para 2027 busca ampliar ese trabajo y acercar la atención odontológica a quienes encuentran dificultades para acceder a estos servicios.