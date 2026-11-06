El Partido de Mar Chiquita realizará una nueva edición de la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor este sábado 7 y domingo 8 en la Plaza Municipal de Camet Norte (San Martín y Luis Sáenz Peña). La propuesta, con entrada libre y gratuita, se desarrollará de 14:00 a 18:00 y reunirá a productores artesanales, emprendedores y artistas con actividades destinadas a toda la familia.

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Durante ambas jornadas, chocolateros y alfajoreros de distintas localidades del distrito ofrecerán sus productos y especialidades dulces. La iniciativa contará también con un paseo de artesanos y emprendedores, que permitirá conocer y adquirir elaboraciones y productos de la región.

La programación incluirá además juegos infantiles, actividades recreativas, espectáculos musicales en vivo y sorteos, en una propuesta pensada tanto para los residentes como para quienes visiten la localidad durante el fin de semana.

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La Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor busca impulsar la producción artesanal y las pequeñas y medianas empresas del sector gastronómico, además de promover los atractivos turísticos de la costa de Mar Chiquita durante todo el año.

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