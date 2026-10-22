La 21ª Feria del Libro “Mar del Plata Puerto de Lectura” abrirá sus puertas este viernes 23 de octubre en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, ubicado en el Paseo Aldrey. El evento se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre y podrá visitarse todos los días, de 14 a 20, con entrada libre y gratuita.

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Durante diez jornadas, la ciudad reunirá a escritores, editoriales, librerías y lectores en un espacio dedicado a promover la literatura y el intercambio cultural. La programación incluirá presentaciones de libros, talleres, charlas, actividades de lectura y encuentros con autores.

Entre las figuras invitadas se destacan Alexandra Kohan, Reynaldo Sietecase, Federico Jeanmaire, Santiago Speranza, Carlos Rottemberg y Luciana De Luca, además de escritores marplatenses y representantes del sector editorial regional.

Las actividades del primer fin de semana

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La programación comenzará el viernes 23 de octubre a las 15, con la participación de jóvenes finalistas de los Juegos Bonaerenses de Cultura, quienes compartirán sus producciones de literatura y narración oral en la Sala Victoria.

A las 18, el Ciclo EUDEM presentará “Flujos, fronteras, focos”, con la participación de Ramiro Segura, María Laura Canestraro, Federico Lorenc Valcarce y Claudia Mikkelsen.

Más tarde, a las 18.30, Alexandra Kohan presentará su obra “El libro del dinero. Entre el don y la materialidad”, en una charla moderada por Vanesa Baur.

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El sábado 24, las actividades comenzarán a las 15 con una transmisión radial en vivo del programa “Faltaba más”, conducido por Raly Haurat y Noemí Lanzón.

A las 17.30, se realizará la presentación de “Apogeo y ocaso de regímenes militares en Argentina”, con Eduardo Pablo Jiménez, Walter Pelle y Francisco Olivo.

A las 18.30, el escritor Federico Jeanmaire presentará “La niña que leía sentada en el piso”, acompañado por Milena Bracciale Escalada y Mónica Bueno.

El domingo 25 de octubre, a las 18.30, Hugo Alconada Mon llegará a la Sala Victoria para presentar “Topos. La historia real de los espías rusos que tomaron Buenos Aires como base de operaciones”, con la moderación de Karina Freire.

La jornada continuará a las 19, con el Jam Literario del Club de Lectores MDP, en la Sala Alfonsina, coordinado por Verónica Costantino, Germán Barrios y Emanuel Santamaria.

Participación de la Universidad Nacional de Mar del Plata

La feria es organizada por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento del Municipio, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura, y la Fundación de la UNMdP.

En esta edición, la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (EUDEM) tendrá una participación especial por la celebración de sus 20 años, con presentaciones y actividades vinculadas a su producción editorial.

Además, se proyectará el documental “La universidad habita la calle”, realizado por estudiantes becarios de la institución. La producción reúne testimonios de integrantes de la comunidad universitaria durante las marchas federales y contará con una charla-debate sobre su realización.

Dónde consultar la programación completa

Quienes deseen asistir podrán conocer los horarios, las salas y las actividades de cada jornada a través del sitio oficial ferialibro.mdp.edu.ar.

Con entrada gratuita y propuestas para diferentes edades, la Feria del Libro volverá a convertirse en uno de los principales encuentros culturales de Mar del Plata, ofreciendo durante diez días un espacio para acercarse a la lectura y conocer nuevas producciones literarias.