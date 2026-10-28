La desocupación en Mar del Plata trepó al 9,9% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 6,3% registrado un año antes. El indicador alcanza a unas 34.000 personas, 14.000 más que en el mismo período de 2025, según el último Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon, elaborado por el Grupo Estudios del Trabajo de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

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El relevamiento también registró un aumento de la población ocupada, que llegó a unas 310.000 personas, alrededor de 8.000 más que un año atrás.

De esta manera, la población económicamente activa creció en 22.000 personas y la tasa de actividad alcanzó el 51,1%. Sin embargo, el informe advierte que los datos disponibles no permiten determinar si los nuevos puestos corresponden a empleos informales o precarios.

Otro indicador que mostró un deterioro fue la subocupación, que se ubicó en el 15,6%. A su vez, la presión general sobre el mercado laboral llegó al 27,7%: unas 95.000 personas ocupadas o desocupadas buscaban trabajo, 29.000 más que en el segundo trimestre de 2025.

Menos empleo registrado

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El informe también señala una caída del empleo registrado en empresas de cinco o más trabajadores en Mar del Plata. De acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), la cantidad de empleados en esos establecimientos disminuyó un 1,2% interanual.

La construcción fue la actividad más afectada, con una caída del 11,2% en el número de trabajadores, seguida por la industria manufacturera, que retrocedió un 5,6%. El estudio también advierte sobre un aumento de los despidos sin causa.

A nivel nacional, los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) mostraron que el empleo registrado cayó en 98.933 trabajadores durante el segundo trimestre, una baja interanual del 0,8%. En paralelo, la tasa de desocupación del conjunto de los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC llegó al 7,9%.

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Un crecimiento desigual

El documento, correspondiente a octubre de 2026, también analiza la evolución de la economía argentina. Según sus autores, el producto bruto interno creció un 2% interanual en el segundo trimestre, aunque el desempeño fue dispar entre sectores: mientras avanzaron actividades primarias y extractivas, la industria manufacturera cayó un 2,1%.

El Grupo Estudios del Trabajo está integrado en el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP. El informe completo, que incluye indicadores macroeconómicos y laborales nacionales y locales, puede consultarse en el repositorio institucional Nülan.