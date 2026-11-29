En unas elecciones marcadas por una histórica participación y con más del 96% de los votos escrutados: el Partido Popular (PP), el espacio de centro derecha español, se consagró como ganador de las elecciones generales en España. Y junto a su alianza con el partido de extrema derecha VOX, lograron la mayoría en el parlamento, lo que le permitiría a PP formar gobierno.

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El PP obtuvo 32,6% de los sufragios, es decir unos 5.786.394 votos, y de esta manera el partido de Alberto Núñez Feijóo, logró 132 escaños dentro del parlamento español. El espacio de centro derecha se consolidó en buena parte del país, y en regiones como Madrid, Sevilla, Albacete o Valencia.

Por otro lado, quien quedó detrás luego de ocho años de gobierno, es el Partido Socialista (PSOE), que tiene al actual presidente de España, Pedro Sánchez, como líder. PSOE obtuvo el 28,9% de los votos, es decir unos 4.582.173 de sufragios, lo que se transforman en 116 escaños en el parlamento. Y solo obtuvo la victoria en 8 regiones del país, donde se destaca Barcelona, Girona y Las Palmas, en donde se ubican las Islas Canarias.

A su vez, se destaca la participación de VOX, el partido de extrema derecha que lidera Santiago Abascal, quedó tercero y obtuvo 52 escaños. Aunque sus butacas resultan clave ya que en España es el parlamento quien decide al presidente del país. Y gracias a la alianza de PP con VOX, obtendrían la mayoría en el recinto y esto permitiría a PP formar gobierno.

De esta manera, ambos partidos sumarían 188 escaños de los 350 totales del recinto, y que a su vez, son 11 más de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.

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Por último se menciona que la jornada electoral estuvo marcada por una participación histórica, ya que casi ocho de cada diez electores acudieron a las urnas, la cifra más alta en cuatro décadas y once puntos por encima de la registrada en las elecciones generales de 2023.

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