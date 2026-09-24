La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a las plataformas Facebook e Instagram identificar a los titulares de cuentas anónimas que llevaron a cabo un escrache público virtual contra un estudiante universitario. El joven, militante social, había sido señalado en redes bajo acusaciones de ser un abusador y manipulador psicológico.

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El fallo, que se extiende por más de 50 carillas, contó con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados analizaron la tensión entre la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y el debido proceso, concluyendo que el denunciante no debe ser considerado una figura pública solo por su militancia.

La modalidad utilizada en el texto, combinada con la gravedad de las conductas que se denuncian, colocan al actor en una inaceptable situación de indefensión de sus derechos, señaló Horacio Rosatti.

El estudiante, perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, había recurrido a la justicia tras sufrir exclusión social y destrato a raíz de las publicaciones realizadas por la cuenta Comisión de Género de la FaHCE. En primera instancia, el reclamo fue aceptado, pero luego la Sala III de la Cámara Federal de La Plata revocó la decisión al considerar que el discurso estaba amparado en la libertad de expresión.

Sin embargo, la Corte Suprema revirtió este criterio. Horacio Rosatti enfatizó que el anonimato en las redes sociales multiplica el daño potencial e impide al acusado defenderse. Por su parte, Carlos Rosenkrantz sostuvo que el interés público de un tema no justifica invadir la esfera de reserva y privacidad de una persona. Finalmente, Ricardo Lorenzetti subrayó que el uso de redes sociales no implica una renuncia a la protección de la intimidad.

Ante esta resolución, el máximo tribunal ordenó que se informe la identidad del titular de las cuentas individualizadas y se eliminen las publicaciones en cuestión.

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Sobre el autor El Marplatense