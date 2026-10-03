La Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Sierra de los Padres Ltd. celebra este 4 de octubre sus 68 años de vida institucional, casi siete décadas en las que se convirtió en una de las instituciones vinculadas a la prestación de servicios esenciales para la comunidad de la zona.

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Aunque es conocida habitualmente como la “Cooperativa de Agua”, sus orígenes se remontan a 1958 y tienen una particularidad: fue fundada en el paraje La Peregrina, actual Coyunco, y no en la zona de la sierra que posteriormente le dio su nombre.

En la actualidad, la entidad cuenta con cinco pozos de extracción ubicados a unos 70 metros de profundidad y una red de distribución que supera los 70 kilómetros. A través de esta infraestructura brinda el servicio de agua a los habitantes de la zona.

A este servicio histórico se sumó hace seis años la prestación de internet y televisión mediante fibra óptica, ampliando el alcance de la cooperativa y convirtiéndola también en un actor relevante para la conectividad de Sierra de los Padres.

El aniversario representa además un reconocimiento al trabajo cotidiano del personal de planta y de los profesionales que colaboran con la institución, así como a los asociados que forman parte de la cooperativa y a quienes integran de manera ad honorem el Consejo de Administración. Este órgano tiene a su cargo establecer los lineamientos institucionales y supervisar su desarrollo.

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Desde la entidad también destacaron el vínculo construido durante estos años con distintas instituciones de la comunidad, entre ellas la Delegación Municipal, los establecimientos educativos, las fuerzas de seguridad, los Bomberos Voluntarios y la Sociedad de Vecinos, con la que mantiene una relación desde los primeros años del barrio.

Con 68 años de trayectoria, la Cooperativa de Sierra de los Padres atraviesa su aniversario con el desafío de sostener los servicios que brinda y continuar ampliando su presencia en una comunidad que también creció junto a la institución desde sus orígenes.

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